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مجالس الذكر في شهر رمضان "منابر للعلم والخير والطاعات"

  أدرج يـوم : الخميس, 21 مارس 2024 17:13     الفئـة : مجتمـــع
مجالس الذكر في شهر رمضان &quot;منابر للعلم والخير والطاعات&quot;

وهران - أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، مساء اليوم الخميس بوهران أن مجالس الذكر المنتشرة في مختلف ربوع الوطن تعد "منابرا للعلم و الخير والطاعات تجمع الشباب بالمفكرين والعلماء".

وأبرز الوزير خلال زيارته لخيمة مجالس الذكر والتذكير بمسجد "الوفاء" بمدينة وهران، أن "هذه المجالس فرصة سنوية تتكرر كل شهر رمضان وتجمع الشباب والمفكرين والعلماء حول مائدة علمية متنوعة و تسعى لنشر العلم و التعليم و الخير و الطاعات".

ودعا السيد بلمهدي في ذات السياق الشباب بهذه المناسبة إلى "التحلي بأخلاق القرآن والإبتعاد عن الآفات الإجتماعية المختلفة وعن المخدرات والمهلوسات وعن الأخلاق السيئة".

وأكد الوزير، من جهة أخرى لدى معاينته لأحد مطاعم الرحمة بحي "العقيد لطفي" بذات المدينة، أن هذا المطعم هو واحد من بين 23 مطعما للرحمة يسيرها مجلس سبل الخيرات التابع لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية وهران وتقدم حوالي 9300 وجبة إفطار يومي اللمعوزين و عابري السبيل.

ومن جهة أخرى، أشرف السيد بلمهدي في إطار زيارته الى ولاية وهران على تدشين مسجد "عثمان بن عفان" بحي "ابن سينا" وآخر بحي إيسطو يحمل إسم الشهيد طالب عبد الرحمان.

كما سيشرف الوزير على إفتتاح الطبعة السادسة عشر للدروس المحمدية بالزاوية البلقايدية الهبرية بمنطقة سيدي معروف (شرق وهران) وهو الملتقى الذي يتناول هذه السنة موضوع "العقيدة الأشعرية مرجعية الأمة الإسلامية".

 

آخر تعديل على الجمعة, 22 مارس 2024 09:23
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مجالس الذكر في شهر رمضان "منابر للعلم والخير والطاعات"
  أدرج يـوم : الخميس, 21 مارس 2024 17:13     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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