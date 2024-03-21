حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 407 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

الجزائر - سجلت مصالح الأمن الوطني 341 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 من الشهر الحالي, أدى إلى وفاة 10 أشخاص وإصابة 407 آخرين بجروح متفاوتة, حسب حصيلة أوردتها اليوم الخميس ذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا ب(-39) وفي عدد الجرحى ب(-47) وكذا في عدد الوفيات ب(-1).

وتشير المعطيات ذات الصلة إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97% نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وفي هذا الإطار, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها إلى مستعملي الطريق العام من أجل احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة وتضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.