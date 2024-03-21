التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون: ارتفاع عدد الوفيات إلى 97 حالة منذ مطلع أكتوبر الماضي

الجزائر - لقي شخص حتفه تسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون, خلال الأسبوع الجاري, لترتفع بذلك الحصيلة إلى 97 وفاة منذ مطلع أكتوبر الماضي، حسب ما علم اليوم الخميس لدى مصالح الحماية المدنية.

وفي هذا الإطار, أفاد المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية, يوسف عبدات, في تصريح لـ/وأج، أنه تم في الفترة ما بين 14 و20 مارس الجاري إحصاء حالة وفاة بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية غليزان, فيما تم إنقاذ 46 شخصا, ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للوفيات منذ بداية أكتوبر الماضي إلى 97 حالة.

وفي هذا السياق, تواصل مصالح الحماية المدنية حملاتها التحسيسية عبر مختلف مناطق الوطن من أجل تزويد المواطنين بالنصائح والإرشادات اللازمة وبضرورة اتباع قواعد السلامة واحترام المقاييس الأمنية لتفادي الأخطار المرتبطة بهذا النوع من الحوادث.