حوادث المرور: وفاة 74 شخصا وإصابة 246 آخرين خلال العشرة أيام الأولى من رمضان

الجزائر- سجلت مصالح الدر ك الوطني, على مستوى مناطق اختصاصها, وفاة 74 شخصا وإصابة 246 آخرون بجروح متفاوتة على إثر وقوع 176 حادث مرور جسماني خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان.

وفي هذا الصدد, أوضح المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني, عبد الحميد عمراني, في تصريح ل/وأج, أن العامل البشري يبقى هو المتسبب الرئيسي في مثل هذه الحوادث بفعل عدم التقيد بقواعد المرور, حيث تسبب السواق في (102 حادث), منها (31 حادثا) بسبب السرعة المفرطة, (24 حادثا) بسبب تغافل السواق, (20 حادثا) بسبب عدم ترك المسافة الأمنية, فيما تسبب المارة في (11 حادثا).

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى عدد من الحوادث, نجد الجزائر العاصمة بأثقل حصيلة ب (14 حادثا), متبوعة بكل من سكيكدة (10 حوادث), تمنراست (9 حوادث) وتبسة ب (8 حوادث).

وبالمناسبة, دعا --المسؤول ذاته-- باحترام قواعد السياقة السليمة خاصة أثناء الفترة المسائية وقبيل الإفطار, وعدم الإفراط في السرعة وتفادي المناورات الخطيرة, وكذا تجنب السهر بالنسبة لسائقي المسافات الطويلة وإلزامية السائق الإضافي في حالة تجاوز 9 ساعات سير.