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انتساب الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد يسمح لها الاستفادة من عدة امتيازات

  أدرج يـوم : الخميس, 21 مارس 2024 17:30     الفئـة : مجتمـــع
انتساب الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد يسمح لها الاستفادة من عدة امتيازات

الجزائر- ذكر الصندوق الوطني للتقاعد, اليوم الخميس, أن الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني, يسمح بالاستفادة من عدة امتيازات.

وأوضح الصندوق عبر فيديو خصص لشرح تفاصيل هذا الإجراء, أن "الانتساب الارادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني, يسمح بالحصول على معاش أو منحة التقاعد واستفادة المعنيين وذوي حقوقهم من التغطية الاجتماعية كتعويض الأدوية وعطلة الأمومة".

وبخصوص شروط الانتساب, أشار المصدر ذاته إلى "الجنسية الجزائرية, التسجيل لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج, ممارسة نشاط مهني مأجور أو مماثل و/أو نشاط مهني خاضع لنظام غير الأجراء, وأن يكون السن أقل من 55 سنة عند تاريخ الانتساب وعدم خضوع المعني للانتساب الالزامي للنظام الوطني للتقاعد".

وحسب المصدر, فإن التسجيل يكون عبر البوابة الإلكترونية https://teledeclaration.cnas.dz, إلى جانب تقديم ملف (ورقي أو إلكتروني) مكون من نسخة بطاقة التسجيل في القنصلية, شهادة ميلاد, نسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر و وثيقة إثبات الوضعية المهنية للمعني.

وأضاف أن دفع مبلغ الاشتراك "يتم كل 3 أشهر عن طريق بطاقة بنكية دولية بعملة صعبة قابلة للتحويل عبر حساب بنكي مفتوح لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء +CNAS+".

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انتساب الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد يسمح لها الاستفادة من عدة امتيازات
  أدرج يـوم : الخميس, 21 مارس 2024 17:30     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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