اليوم العالمي للمرأة: ندوة بعنوان "المنتخبة المحلية في تسيير الشأن العام" 

الجزائر - نظم المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان "المنتخبة المحلية في تسيير الشأن العام"، وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس من كل سنة.

وفي كلمة له بالمناسبة أشاد والي ولاية الجزائر، السيد عبد النور رابحي ب"الدور الريادي" الذي لعبته المرأة الجزائرية عبر مختلف المراحل التاريخية التي مرت بها الجزائر، مبرزا "مساهمتها القوية" في مسيرة البناء و التشييد وتواجدها الفعال في عديد القطاعات الحيوية، كما دعاها الى "المشاركة بقوة في تسيير الشأن العام" من خلال اقتحامها مختلف مواعيد الاستحقاقات المحلية والمساهمة بذلك في بناء الجزائر الجديدة.

بدورها دعت رئيسة المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، السيدة نجيبة جيلالي، المرأة الجزائرية إلى "بذل المزيد من الجهود" من أجل تعزيز تواجدها في العمل السياسي ، مبرزة أن الدستور الجزائري "يمنحها كامل الحق في اقتحام هذا الميدان، جنبا إلى جنب مع الرجل".

وأكدت أن المرأة الجزائرية --التي ساهمت سابقا الى جانب الرجل في تحرير البلاد من الاستعمار ثم في معركة التشييد بعد الاستقلال-- مدعوة "في الجزائر الجديدة، من أجل مواصلة النضال من خلال المساهمة في بناء اقتصاد قوي وتحقيق التنمية وكذا المشاركة بقوة في العمل السياسي وفي اتخاذ القرار".

وأشادت المتحدثة بالمناسبة ب"تألق المرأة الجزائرية في مختلف الميادين، حتى تلك التي كانت في الماضي مقتصرة على الرجل"،على غرار "الهندسة، الطب ، البحث العلمي، السلك الدبلوماسي ، مجال المقاولاتية و السلك الامني".