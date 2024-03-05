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الطريق السيار: استمرار خدمات الجزائرية للطرق السريعة 24سا/24سا خلال شهر رمضان  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 مارس 2024 18:20     الفئـة : مجتمـــع
الطريق السيار: استمرار خدمات الجزائرية للطرق السريعة 24سا/24سا خلال شهر رمضان  

الجزائر - أعلنت الجزائرية للطرق السريعة اليوم الثلاثاء في بيان لها عن ضمان استمرارية خدماتها عبر كامل مقاطع الطريق السيار، بنظام المناوبة 24س/24س خلال شهر رمضان الفضيل.

وجاء في البيان:''يسر الجزائرية للطرق السريعة ان تحيط علما كافة مستعملي الطريق السريع و بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل، بان كل اعوان دورياتها وجميع مصالها للتدخل و الصيانة،ستكون مسخرة عبر كامل مقاطع الطريق السيار ،طيلة ايام الشهر المبارك، كما انها ستضمن استمرارية خدماتها بنظام المناوبة 24سا/24سا، من اجل مرافقتهم و ضمان امنهم و سلامتهم اثناء تنقلاتهم ، بالتعاون و التنسيق مع باقي المتدخلين بالطريق السيار، شركائها : مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية'' .

كما أكدت المؤسسة على ''تواصل اداء محطات الخدمات، التي يشرف على استغلالها شريكها "نفطال" ،لخدماتها الضرورية، لاسيما التزود بالوقود بشكل مستمر''.

من جهة أخرى، حذرت الجزائرية للطرق السريعة مستعملي الطريق السيار من ''التعرض لظاهرة التعب و النعاس، و التي تتسبب في حوادث خطيرة ''، داعية إياهم إلى "تجنب السياقة لفترات طويلة اثناء الصيام والتوقف على مستوى محطات الخدمات او فضاءات الراحة لأخد قسط من الراحة''، يضيف البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
الطريق السيار: استمرار خدمات الجزائرية للطرق السريعة 24سا/24سا خلال شهر رمضان  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 مارس 2024 18:20     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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