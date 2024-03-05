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شهر رمضان : فتح 284 مطعم رحمة عبر الوطن

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 مارس 2024 17:25     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر - سيشرف الهلال الأحمر الجزائري خلال شهر رمضان المعظم على 284 مطعم رحمة عبر الوطن, بمعدل 3 ملايين وجبة يوميا موجهة للمحتاجين وعابري السبيل, حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة رئيسته, ابتسام حملاوي.

وأضافت السيدة حملاوي, خلال لقاء تنسيقي مع رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد (ولاية الجزائر), لطفي سلامي, والجمعيات التضامنية, أن الهلال الأحمر الجزائري يسعى أيضا الى توزيع ما لا يقل عن 153.190 طرد غذائي لفائدة العائلات المعوزة, مشيرة إلى ان هذه العملية انطلقت منذ أزيد من أسبوع حيث تم التركيز على المناطق الحدودية والجنوبية للوطن.

بدوره أحصى السيد سلامي عشرة (10) مطاعم رحمة استوفت كامل الشروط القانونية لتقديم وجبات الافطار عبر بلدية سيدي امحمد خلال الشهر الفضيل, بمعدل 1400 وجبة يوميا, الى جانب قبول 875 طلب للاستفادة من الاعانات الخاصة بشهر رمضان.

كلـمات مفتـاحيــة :
شهر رمضان : فتح 284 مطعم رحمة عبر الوطن
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 مارس 2024 17:25     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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