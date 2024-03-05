تنويه بإقبال المرأة على مختلف التخصصات بالقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي

وهران - نوهت وزيرة التضامن و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو اليوم الثلاثاء بوهران بإقبال المرأة على مختلف التخصصات بالقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي.

وذكرت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش زيارتها للمدرسة العليا للطيران "الشهيد جبار الطيب" بطافراوي (ولاية وهران) بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس أنها "معجبة بالتخصصات الموجودة بهذه المدرسة والتي كانت في ماضي قريب حكرا على الذكور و أصبح الإقبال عليها من قبل العنصر النسوي".

وقالت السيدة كريكو بالمناسبة إنه "من دواعي الفخر و الاعتزاز للمرأة الجزائرية فتح الجيش الوطني الشعبي أبوابه أمامها و خاصة بالمدرسة العليا للطيران التي دخلتها أول دفعة من العنصر النسوي سنة 1978 و تستعد دفعة تضم العديد من التخصصات للتخرج خلال السنة الجارية".

وأثنت الوزيرة على قيادة الجيش الوطني الشعبي التي "وفرت كل الإمكانيات من أجل ضمان تكوين رفيع المستوى للمرأة العسكرية و في كل التخصصات لاستفادة من القدرات التي تتمتع بها المرأة و السماح لها بالمساهمة في الدفاع عن الوطن ".

وأكد قائد المدرسة العليا للطيران اللواء ح .ن خلال استقباله وزيرة التضامن و الأسرة و قضايا المرأة بالقاعة الشرفية للمدرسة على "المجهودات المبذولة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتعزيز دور المرأة بفتح آفاق جديدة لها و بالأخص في مجال الطيران و بعث المرأة الطيار".

زارت السيدة كوثر كريكو بالمناسبة المدرسة العليا للطيران "الشهيد جبار الطيب" بطافراوي رفقة السلطات الولائية أين تلقت عرضا عن هذا الصرح التكويني العسكري المتخصص و طافت ببعض المرافق كالإقامة و الهياكل البيداغوجية و متحف المدرسة.

كما حضرت الوزيرة اجتماع ما قبل التحليق على مستوى قسم التكوين في الطيران و عرضا للطائرات المخصصة للتدريب.