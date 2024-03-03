إطلاق حملة تحسيسية وطنية لفائدة سائقي الدراجات النارية 

الجزائر - أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، حملة تحسيسية وطنية موجهة لسائقي الدراجات النارية لتوعيتهم بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية السليمة.

وتهدف هذه الحملة، التي ستدوم الى غاية يوم الخميس المقبل، إلى تحسيس سائقي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المرورية لتفادي الحوادث الخطيرة .

وفي هذا الإطار، اكد ضابط شرطة رئيسي، اطار في مديرية العلاقات العامة والاتصال بأمن ولاية الجزائر،مهدي احباب، على أهمية تنظيم هذه الحملة التحسيسية بالتنسيق مع الدرك الوطني من أجل توعية سائقي الدرجات النارية بضرورة الالتزام بالقواعد العامة للسياقة السليمة وتفادي الفوضى والتجاوزات الخطيرة للتخفيف من الحوادث.

كما شدد المسؤول ذاته، على وجوب الزام سائقي الدراجات النارية باستعمال الخوذة وعدم السياقة اثناء سوء الاحوال الجوية.

من جهته، أكد مساعد اول بالدرك الوطني، علي حمودي، تابع للسارية الاقليمية لامن الطرقات بالعاصمة، على اهمية هذه العملية لتوعية اصحاب الدراجات النارية بضرورة الالتزام بالسياقة السليمة للحفاظ على امن وسلامة السائقين ومستعملي الطريق مشيرا إلى أن الدراجات نارية تسببت خلال الشهرين الماضيين في 22 حادثا مروريا ادى الى وفاة شخصين وإصابة 20 شخصا بجروح.