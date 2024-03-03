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ضرورة رفع الوعي لدى الشباب للمشاركة الفعالة في الفعل السياسي والاقتصادي

  أدرج يـوم : الأحد, 03 مارس 2024 15:27     الفئـة : مجتمـــع
ضرورة رفع الوعي لدى الشباب للمشاركة الفعالة في الفعل السياسي والاقتصادي

برج بوعريريج - أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، اليوم الأحد ببرج بوعريريج على ضرورة رفع الوعي لدى الشباب للمشاركة الفعالة في الفعل السياسي والاقتصادي والمساهمة في بناء جزائر جديدة.

وأفاد السيد حيداوي في تدخله خلال المنتدى الموسوم ب "رهانات شباب برج بوعريريج، بين التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي" والذي احتضنته قاعة المحاضرات لمركز الترفيه العلمي "علي بن حلة" بعاصمة الولاية أنه "يتعين تغيير الذهنيات بشأن عدم قدرة فئة الشباب على التسيير وذلك من خلال مواكبة و تعزيز هذه الفئة لرؤية المجلس الأعلى للشباب بفرض نفسها على أرض الواقع من خلال الفعل الميداني للمندوبين المحليين لذات المجلس و الجمعيات الشبانية و صنع نواة تقدم الاقتراحات الإيجابية و القيمة المضافة من خلال تشخيص أوجه الخلل و اقتراح الحلول".

كما أشاد ب "التمثيل الشبابي في المجالس المنتخبة الذي قفز من 13 إلى 40 بالمائة" و هو ما يعكس ـ حسبه ـ "وجود إرادة سياسية حقيقية من طرف السلطات العمومية للاستثمار في القدرات الشبانية حتى تكون هذه الفئة مؤهلة لاستلام المشعل"، داعيا في ذات السياق الشباب إلى التوجه إلى "تفكير جديد يرتكز على الابتكار والمقاولاتية و إنشاء المؤسسات الناشئة و اتخاذ روح المبادرة بالنسبة لخريجي الجامعات لإنشاء مؤسسة مصغرة أو الانخراط في فكرة مشروع  وذلك من أجل إنشاء مؤسسات اقتصادية منتجة و منه تحقيق الإقلاع الاقتصادي".

للإشارة، تم تنظيم هذا المنتدى بمبادرة من المجلس الأعلى للشباب بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة محليا و ذلك بحضور رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، كمال نويصر إلى جانب السلطات المحلية.

كلـمات مفتـاحيــة :
ضرورة رفع الوعي لدى الشباب للمشاركة الفعالة في الفعل السياسي والاقتصادي
  أدرج يـوم : الأحد, 03 مارس 2024 15:27     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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