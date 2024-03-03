النقل البري للمسافرين: تكثيف وتعديل برنامج الرحلات خلال شهر رمضان

الجزائر- أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر "سوقرال", اليوم الاحد في بيان لها, عن تكثيف وتعديل برنامج الرحلات اليومية لنقل المسافرين خلال شهر رمضان للاستجابة للطلب المتزايد.

وأوضحت الشركة أنها قامت بتعديل برنامج انطلاقات بنسبة 34 بالمائة من الرحلات المبرمجة يوميا بين 5 مساءا الى الثامنة ليلا إلى الفترة المسائية والليلية وذلك لتفادي تعارض وقت الانطلاقات مع مواقيت الإفطار.

وأضاف البيان ان هذه التعديلات تمت بالتنسيق مع مختلف مديريات النقل الولائية وشركات النقل العمومية والخاصة, مع تكثيف الرحلات أسبوع قبل شهر رمضان وخلال الأسبوع الأول منه لضمان تنقلات المسافرين الراغبين في قضاء الشهر الفضيل رفقة عائلاتهم لاسيما وأنه يتزامن هذا العام مع العطلة الربيعية.

وفي هذا الاطار, عمدت مؤسسة سوقرال, حسب الرئيس المدير العام للشركة، فارس تزرارت, الى السهر على ضمان الحضور الفعلي للعمال واحترام أوقات العمل بغرض ضمان خدمات نوعية أثناء الرحلات المسائية.

كما تم مراسلة كافة التجار داخل المحطات لضمان مختلف الخدمات قبل وبعد الإفطار مباشرة الى جانب فتح وتجهيز أماكن للصلاة عبر مختلف المحطات البرية 24 سا/24, يضيف نفس المصدر.

واكد السيد تزرارت ان المؤسسة اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير الاخرى على مستوى كامل المحطات البرية على رأسها تشجيع المسافرين من خلال حملات تحسيسية على أهمية استخدام التكنولوجيات الرقمية والدفع عبر الانترنت لاقتناء التذاكر من خلال تطبيق "محطتي" الذي يتيح خدمات الاطلاع والحجز.

من جهة اخرى, كشف السيد تزرارت عن تكثيف عملية التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والسلطات المحلية والهلال الأحمر الجزائري لتنظيم عمليات إفطار جماعية على مستوى المحطات البرية بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية التي افضت الى قبول 36 طلب مائدة رمضان والترخيص لها بتنظيم الافطار التطوعي.

علاوة على ذلك, سيتم اطلاق مبادرات أخرى على مستوى المحطات البرية كتنظيم أسواق جوارية ومعارض على مستوى فضاءات المحطات لتقرب من المواطنين وعرض مواد استهلاكية بأسعار تنافسية.

كما تعمل المؤسسة على توفير أماكن للراحة لسائقي حافلات الخطوط الطويلة التي تتجاوز 600 كلم من اجل ضمان الراحة للمسافرين وللناقلين, لتقليل من مخاطر حوادث المرور خلال هذا الشهر.

وبمناسبة شهر رمضان, افاد البيان عن انخراط مؤسسة "سوقرال" في البرنامج الوطني الوقائي للحد من حوادث المرور الذي سطرته السلطات الأمنية تحت شعار "رمضان بدون حوادث" الذي يتضمن تنظيم حملات تحسيسية حول السلامة المرورية عبر مختلف المحطات البرية بمشاركة الدرك الوطني والامن الوطني والجمعيات المختصة.

الى جانب ذلك, تعتزم سوقرال تقديم المساعدة لتنظيم حملات التبرع بالدم على مستوى المحطات البرية بالتنسيق مع المصالح الصحية ومرافقة عمل الفرق الطبية المكلفة بتنظيم حملات تحسيسية حول موضوع صيام ذوي الأمراض المزمنة من المواطنين, وفقا لذات البيان.