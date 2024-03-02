غرداية: شرفي تعطي إشارة انطلاق مخيم طبي لإجراء عمليات جراحية لفائدة الأطفال المصابين بالشلل الدماغي

غرداية ـ أعطت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي اليوم السبت بدائرة القرارة (120 كلم شمال/شرق غرداية) إشارة انطلاق مخيم طبي لإجراء عمليات جراحية وفحوصات طبية مجانية لفائدة الأطفال المصابين بالشلل الدماغي.

وأوضحت السيدة شرفي تصريح ل /وأج "أن هذه العملية التضامنية الموجهة لأطفال العائلات المعوزة تهدف الى تشجيع الأطباء المتطوعين الذين يبذلون جهودا معتبرة للتكفل بهؤلاء المرضى" .

وأبرزت في ذات السياق "أن التكفل الطبي المبكر بهذا الشلل قد يساعد على التحسين الجيد لهذا الداء", مضيفة بالقول "نحن متواجدون هنا لتشجيع هذه الهبة الإنسانية ومرافقة الأطفال في وضعية إعاقة والدفاع عن قضيتهم" .

ومن جهته أوضح رئيس هذه البعثة الطبية محمد بن معمر " أن هذا المخيم الموجه لفائدة الأطفال المصابين بالشلل الدماغي ، في إطار عمل جمعوي ، سيسمح بفحص 250 مريضا ، وكذا تعيين الذين يحتاجون الى تدخل جراحي ".

وذكر ذات الممارس أنه سجل في الجزائر أكثر من 23.000 مصابا بهذا المرض "، موجها في هذا الصدد نصيحة إلى الأمهات بالعناية والمتابعة الطبية أثناء فترة الحمل والولادة في وسط طبي للتقليل من حالات هذا المرض" .

ومن جهته أوضح مدير الصحة بالولاية أحمد زناتي أن هذا المخيم الطبي الذي يضم نحو ثلاثين أخصائيا وجراحين وممرضين ، سيتكفل على مدار أربعة أيام بالأطفال المصابين بالشلل الدماغي باستعمال تقنية الحقن على مستوى مستشفى 120 سرير الجديد بالقرارة الذي جهز بمنصة تقنية حديثة .