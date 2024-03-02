رئيس المجلس الأعلى للشباب يستقبل عميد مسجد باريس الكبير

وأوضح نفس المصدر أن اللقاء يأتي "تجسيدا للاتفاقية المبرمة بين الهيئتين", مشيرا الى أن الطرفين تناولا "مجمل النقاط المتعلقة بالعمل المشترك من أجل المساهمة في ربط شباب الجالية الجزائرية بأرض الوطن وترقية الحركة الشبابية وكذا بحث سبل تحقيق هذه الأهداف التي ترعاها الإرادة السياسية في الجزائر", وذلك "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بإشراك شباب الجالية في مختلف أنشطة المجلس الأعلى للشباب".
وأشار البيان إلى أن اللقاء حضره مدير عام مسجد باريس, محمد الوانوغي, ورئيسة لجنة العلاقات الدولية والتعاون بالمجلس, آماني آمنة لبيض.