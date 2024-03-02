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رئيس المجلس الأعلى للشباب يستقبل عميد مسجد باريس الكبير

  أدرج يـوم : السبت, 02 مارس 2024 17:13     الفئـة : مجتمـــع
رئيس المجلس الأعلى للشباب يستقبل عميد مسجد باريس الكبير

الجزائر- استقبل رئيس المجلس الأعلى للشباب, مصطفى حيداوي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, عميد مسجد باريس الكبير, شمس الدين حفيز, حيث تناولا الطرفان النقاط المتعلقة بالعمل المشترك المندرج في إطار الاتفاقية المبرمة بين الهيئتين, حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأوضح نفس المصدر أن اللقاء يأتي "تجسيدا للاتفاقية المبرمة بين الهيئتين", مشيرا الى أن الطرفين تناولا "مجمل النقاط المتعلقة بالعمل المشترك من أجل المساهمة في ربط شباب الجالية الجزائرية بأرض الوطن وترقية الحركة الشبابية وكذا بحث سبل تحقيق هذه الأهداف التي ترعاها الإرادة السياسية في الجزائر", وذلك "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بإشراك شباب الجالية في مختلف أنشطة المجلس الأعلى للشباب".

وأشار البيان إلى أن اللقاء حضره مدير عام مسجد باريس, محمد الوانوغي, ورئيسة لجنة العلاقات الدولية والتعاون بالمجلس, آماني آمنة لبيض.

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رئيس المجلس الأعلى للشباب يستقبل عميد مسجد باريس الكبير
  أدرج يـوم : السبت, 02 مارس 2024 17:13     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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