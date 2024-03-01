إقامة أول صلاة جمعة بجامع الجزائر: اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل تنقل المواطنين

الجزائر - أكدت مصالح ولاية الجزائر, في بيان لها اليوم الجمعة, أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لتسهيل تنقل المواطنين من أجل أداء أول صلاة جمعة بجامع الجزائر.

وأوضح ذات المصدر أنه "حرصا من مصالح ولاية الجزائر على توفير أفضل الظروف وبيئة مناسبة لزوار جامع الجزائر الذي يحمل قيمة تاريخية وثقافية تعبر عن تراث البلاد وعمقها الديني, تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير من خلال تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية للمساهمة في ضمان تسهيل تنقل المواطنين وزوار جامع الجزائر من داخل وخارج الولاية".

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كما قامت الولاية --يضيف البيان-- بتحديد 15 موقعا لتجميع ونقل ضيوف جامع الجزائر ( ذهابا وإيابا) عبر "توزيع ممنهج ومدروس" من خلال تسخير 40 حافلة نقل تابعة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري على مستوى المحطات الحضرية.

وبالمناسبة, أعلنت ولاية الجزائر عن تخصيص 7 مواقف للسيارات بمحاذاة المسجد تتسع لأزيد من 8000 مكان.

للتذكير, كان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أشرف الأحد الماضي على مراسم التدشين الرسمي لجامع الجزائر بجميع مرافقه.