إقامة أول صلاة جمعة غدا بجامع الجزائر

الجزائر- ستقام غدا أول صلاة جمعة بجامع الجزائر بعد تدشينه رسميا, الأحد الماضي, من قبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حسب ما أعلنت عنه اليوم الخميس عمادة الجامع.

وفي هذا الإطار, أكد مدير ديوان جامع الجزائر, بوزيد بومدين, خلال ندوة صحفية بعمادة الجامع, أن أول صلاة جمعة بجامع الجزائر "ستكون غدا, وذلك بعد تدشين رئيس الجمهورية للجامع بمختلف مرافقه", مشيرا الى أن كل التحضيرات التنظيمية قد تم "التكفل بها من قبل جميع الأطراف المعنية".

وأشار بهذا الخصوص إلى أنه "سيتم نقل صلاة الجمعة مباشرة عبر قنوات التلفزيون العمومي الجزائري".

من جانبه, لفت مدير الفضاء المسجدي بجامع الجزائر, عماد بن عامر, إلى أن أول صلاة جمعة بجامع الجزائر "ستكون شبيهة بأول صلاة جمعة بعد الاستقلال، والتي خطب فيها الشيخ البشير الابراهيمي بمسجد كتشاوة", معربا عن أمله في أن تكون "مميزة بعد اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية".

وبخصوص برنامج شهر رمضان المبارك, أعلن رئيس المجلس العلمي, موسى اسماعيل, عن انطلاق مختلف الأنشطة في جميع مرافق الجامع، على غرار الفضاء المسجدي, مشيرا الى أن صلاة التراويح في شهر رمضان المعظم ستكون "وفق رواية ورش عن الإمام نافع" وستكون "فرصة لقراء الجزائر الممتازين باختلاف طبوعهم في التلاوة لإمامة المصلين وقراءة حزبين من القرآن ليتم ختم القرآن في آخر الشهر الفضيل".

كما سيعرف الجامع -- يضيف ذات المسؤول-- قبل صلاة العشاء "تلاوات قرآنية ودروسا وعظية يقدمها أئمة ومشايخ, داعيا المصلين إلى "الالتزام بالتعليمات والتوجيهات والمحافظة على الهدوء, خصوصا وأن الجامع سيكون مفتوحا أمام المصلين لأداء سائر الصلوات".

وفي ذات السياق, أعلن عن الاطلاق الرسمي للموقع الالكتروني الخاص بالجامع قبل رمضان, والذي سيتضمن جميع النشاطات المبرمجة بالتفصيل خلال الشهر الفضيل وبعده بما يمكن المواطنين من الاطلاع عليها.

وفيما يتعلق بالجوانب التقنية, أكد مدير مؤسسة تسيير وصيانة جامع الجزائر, نسيم مختاري, على "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتكون كل المرافق جاهزة، وعلى رأسها قاعة الصلاة، مع الحرص على توفير التسهيلات اللازمة للمصلين".