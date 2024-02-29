الحماية المدنية بشرق البلاد تحيي يومها العالمي بتنظيم عدة نشاطات

أم البواقي - أحيت يوم الخميس مديريات الحماية المدنية بولايات شرق البلاد يومها العالمي بتنظيم نشاطات متعددة و تقليد الرتب للعديد من منتسبي هذا السلك النظامي.

فبولاية أم البواقي تم بالمناسبة تنفيذ تمارين لفرق التدخل و مناورة افتراضية تحاكي حادث سير خلف عدة قتلى على إثر اصطدام سيارة بشاحنة بالساحة المقابلة لدار الثقافة نوار بوبكر بعاصمة الولاية، بالإضافة إلى تقليد الرتب لمنتسبي السلك.

و ببرج بوعريريج تم تقليد 204 عون للحماية المدنية من مختلف الرتب و إقامة عديد الأنشطة و تكريم الفائزين بمختلف المنافسات الرياضية و الثقافية و تنظيم أبواب مفتوحة على هذا السلك النظامي ستتواصل إلى غاية 18 مارس المقبل المصادف لليوم المغاربي للحماية المدنية.

كما تم بالمناسبة إطلاق قافلة تحسيسية للوقاية من مختلف الأخطار ستجوب الدوائر العشر للولاية.

و بسوق أهراس تم تنفيذ مناورة افتراضية قامت بها فرقة الإنقاذ في المرتفعات والأماكن الصعبة التي تم إنشاؤها مؤخرا و المتكونة من 7 أعوان تمثلت في عملية إنزال صحية من طابق علوي فضلا عن مناورة أخرى لإخماد حريق والصعود إلى طابق علوي لإنقاذ شخص.

و أقيم بالمناسبة كذلك معرض تضمن عتاد وآليات للإنقاذ والإسعاف والإطفاء، كما تم تقليد الرتب لفائدة عدد من أعوان الحماية المدنية وتكريم عدد من متقاعدي السلك فضلا عن تكريم الفائزين في مختلف التظاهرات المنظمة بالمناسبة ومنح شهادات لعدد من الشباب ممن تحصلوا على شهادة في الإسعافات الأولية.

و بأولاد جلال، أشرفت سلطات الولاية على تقليد الرتب لـ 31 عنصرا من منتسبي الحماية المدنية وتكريم الفائزين في مختلف النشاطات الرياضية التي نظمت بالمناسبة.

للإشارة فقد شهدت باقي ولايات شرق البلاد نشاطات متنوعة مماثلة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للحماية المدنية.