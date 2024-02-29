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اليوم العالمي للحماية المدنية: مشاريع جديدة تدعم هياكل التدخل والإنقاذ بولايات الجنوب

  أدرج يـوم : الخميس, 29 فيفري 2024 18:10     الفئـة : مجتمـــع

ورقلة - تدعم قطاع الحماية المدنية بعدة ولايات بجنوب الوطن بمشاريع جديدة من شأنها تعزيز مهام التدخل والإنقاذ أثناء وقوع الحوادث المختلفة، حسبما إستفيد يوم الخميس لدى مسؤولي الحماية المدنية في إطار إحياء اليوم العالمي للحماية المدنية الذي يصادف الفاتح من مارس والذي نظم هذه السنة تحت شعار "التقنيات المبتكرة في خدمة الحماية المدنية".

فبولاية جانت, فقد تدعم جهاز الحماية المدنية بأربعة مشاريع هامة لتوسيع نطاق التغطية على مستوى الولاية بما فيها المناطق النائية, ويتعلق الأمر بمشروع إنجاز وحدة ثانوية ومركز متقدم على مستوى بلديتي برج الحواس وقرية تنالكم الحدودية, لتسهيل عمليات التدخل وإسعاف المواطنين سيما خلال حوادث المرور, مثلما أوضح مسؤول خلية الاتصال, النقيب قيفل شيبوب.

و بولاية بشار فقد برمجت عدة مشاريع لتدعيم جهاز الحماية المدنية خلال السنة الجارية والسنوات المقبلة بهدف ضمان تواجد مختلف مصالحه ووسائل الإسعاف والمساعدة عبر المناطق الحضرية والريفية بالولاية.

و يتعلق الأمر بانجاز مركز متقدم بحي "بشار الجديد" (جنوب بلدية بشار) ووحدة للاسعاف على مستوى المنطقة الحضرية "تيغاليين" (شمال عاصمة الولاية), فيما يرتقب خلال السنة القادمة انجاز وتجهيز مركز متقدم بالطريق الولائي رقم 09 الرابط على مسافة 97 كلم بلدية تاغيت بعاصمة الولاية, ومركز مماثل بالطريق الرابط بين مقر الولاية ودائرة لحمر الحدودية على مسافة 35 كلم, بالإضافة إلى إنجاز وحدة ثانوية للحماية المدنية بعاصمة الولاية, كما أوضح مسؤول مصلحة الوقاية والمنشآت بمديرية الحماية المدنية, النقيب عيسى بن عبيد .

و شهدت الإحتفالات باليوم العالمي للحماية المدنية بولاية ورقلة والمغير وتوقرت تنظيم عدة تظاهرات تبرز مختلف المهام التي تضطلع بها الحماية المدنية, ومن بينها إقامة معارض للتجهيزات والوسائل الحديثة التي تدعمت بها مديريات القطاع, إلى جانب تقليد الرتب للأعوان وتكريم المستخدمين الذين أحيلوا على التقاعد.

كما عرضت, بنفس المناسبة, مختلف الأنشطة التي قامت بها مصالح الحماية المدنية, و من بينها دورات التكوين في الإسعافات الأولية, إلى جانب تقديم أنشطة تحسيسية لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية.

و نفذت, خلال هذه الإحتفالات أيضا, مناورات تطبيقية لإختبار قدرات وجاهزية أفراد الحماية المدنية أثناء التدخلات الطارئة.

آخر تعديل على الخميس, 29 فيفري 2024 18:38
كلـمات مفتـاحيــة :
اليوم العالمي للحماية المدنية: مشاريع جديدة تدعم هياكل التدخل والإنقاذ بولايات الجنوب
  أدرج يـوم : الخميس, 29 فيفري 2024 18:10     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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