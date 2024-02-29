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حوادث المرور: وفاة 40 شخصا وإصابة 168 آخرين خلال الأسبوع الأخير

  أدرج يـوم : الخميس, 29 فيفري 2024 15:59     الفئـة : مجتمـــع
حوادث المرور: وفاة 40 شخصا وإصابة 168 آخرين خلال الأسبوع الأخير

الجزائر- سجلت مصالح الدرك الوطني, على مستوى مناطق اختصاصها خلال الأسبوع الأخير, وفاة 40 شخصا وإصابة 168 آخرين بجروح على إثر وقوع 126 حادث مرور جسماني.

وفي هذا الصدد, أوضح المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني, الرقيب الأول عبد الحميد عمراني, في تصريح ل/وأج, أن العامل البشري يبقى "المتسبب الرئيسي" في هذه الحوادث بفعل عدم التقيد باحترام قواعد المرور من طرف مستعملي الطريق, حيث "تسبب السواق في 115 حادث, منها 12 بسبب عدم تخفيض السرعة في المنعرجات, 13 حادثا بسبب عدم تخفيض السرعة خلال الاضطرابات الجوية, و 13 بسبب عدم احترام المسافة الأمنية, فيما تسبب المارة في 15 حادثا".

كما عرف عدد حوادث المرور --يضيف نفس المسؤول-- "انخفاضا" مقارنة بالأسبوع الماضي ب(-9) حوادث, وكذا في حالات الوفاة ب(-8), وفي عدد الجرحى ب(-46).

وأضاف أن ولايتي الجزائر العاصمة وعنابة سجلتا أكبر عدد من الحوادث ب9 حوادث, متبوعة بولاية عين الدفلى (7) وولايتي أم البواقي وباتنة (6).

وبالمناسبة, دعا الرقيب الأول عمراني, إلى "ضرورة احترام قواعد السياقة السليمة, سيما تخفيض السرعة, ومسافة الأمان ومراعاة الأولوية وإشارات المرور, خاصة خلال الاضطرابات الجوية".

آخر تعديل على الخميس, 29 فيفري 2024 17:57
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حوادث المرور: وفاة 40 شخصا وإصابة 168 آخرين خلال الأسبوع الأخير
  أدرج يـوم : الخميس, 29 فيفري 2024 15:59     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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