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حوادث المرور: وفاة 18 شخصا وإصابة 381 آخرين بجروح في ظرف أسبوع بالمناطق الحضرية

  أدرج يـوم : الخميس, 29 فيفري 2024 15:27     الفئـة : مجتمـــع
حوادث المرور: وفاة 18 شخصا وإصابة 381 آخرين بجروح في ظرف أسبوع بالمناطق الحضرية

الجزائر - توفي 18 شخصا وأصيب 381 آخرون بجروح في 331 حادث مروري سجلتهم مصالح الأمن الوطني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 فبراير, حسب ما أفاد به, اليوم الخميس, بيان لذات المصالح.

وأوضح البيان أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ(+23) حادث, وانخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ(-25), مع ارتفاع عدد الوفيات بـ(+11).

وتشير المعطيات ذات الصلة, أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96%, نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وفي هذا الإطار --يضيف ذات المصدر-- تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17, لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.

آخر تعديل على الخميس, 29 فيفري 2024 17:40
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حوادث المرور: وفاة 18 شخصا وإصابة 381 آخرين بجروح في ظرف أسبوع بالمناطق الحضرية
  أدرج يـوم : الخميس, 29 فيفري 2024 15:27     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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