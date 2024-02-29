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السيدة كريكو تبرز جهود الجزائر في مجال ترقية دور المرأة

  أدرج يـوم : الخميس, 29 فيفري 2024 12:53     الفئـة : مجتمـــع
السيدة كريكو تبرز جهود الجزائر في مجال ترقية دور المرأة

الجزائر - أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الخميس، جهود الجزائر في مجال ترقية دور المرأة على جميع المستويات.

وفي كلمة لها خلال مشاركتها، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الدورة ال43 للجنة المرأة العربية، أكدت الوزيرة أن الجزائر "تواصل مساعي الإصلاحات على جميع المستويات لصالح المرأة وحمايتها وضمان تمكينها السياسي والاجتماعي والاقتصادي لتحقيق استقلاليتها المالية، تجسيدا لأهداف التنمية المستدامة".

كما ذكرت الوزيرة بجهود الدولة في مجال إشراك المرأة في "مسار التنمية الوطنية وتشجيعها على خوض غمار المقاولاتية والاسهام في خلق الثروة ومناصب شغل".

كما أبرزت السيدة كريكو مختلف الأجهزة التي أنشأتها الدولة لاستحداث مؤسسات مصغرة التي استقطبت نسبة معتبرة من النساء حاملات المشاريع لتعزيز روح المقاولاتية لديهن وتمكينهن اقتصاديا.

كما نوهت بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة ببعث أجهزة خلاقة للشغل والثروة، على غرار الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية للشباب حاملي المشاريع، والذي يتضمن "امتيازات تحفيزية لهذه الفئة بما فيها الفتيات المستفيدات".

وعلى صعيد آخر، تطرقت الوزيرة الى الأوضاع الصعبة التي تعانيها المرأة الفلسطينية في قطاع غزة جراء حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني، والتي

تنعدم فيها --مثلما اضافت-- "أدنى مراعاة لحقوق الانسان الأساسية"، داعية الى "توحيد الجهود الدولية لاتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة لوقف العدوان الصهيوني والسماح بدخول المساعدات الانسانية".

وأشارت في ذات السياق الى أن الجزائر تسعى جاهدة لدى الهيئات الأممية وعبر عضويتها الحالية بمجلس الأمن الدولي  من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف جميع الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني مع رفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين والدعوة لوصول المساعدات الإنسانية الى الفلسطينيين بشكل سريع.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
السيدة كريكو تبرز جهود الجزائر في مجال ترقية دور المرأة
  أدرج يـوم : الخميس, 29 فيفري 2024 12:53     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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