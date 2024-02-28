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بلمهدي يشرف على اجتماع تنسيقي مع عميد مسجد باريس الكبير

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 فيفري 2024 19:37     الفئـة : مجتمـــع
بلمهدي يشرف على اجتماع تنسيقي مع عميد مسجد باريس الكبير

الجزائر- أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف, السيد يوسف بلمهدي, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, على اجتماع تنسيقي مع عميد مسجد باريس الكبير, السيد شمس الدين حفيز, تم خلاله مناقشة جملة من المسائل تتعلق بضمان التأطير الروحي والديني للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

و في تصريح له عقب الاجتماع, الذي ضم المدير العام لذات المسجد السيد محمد وانوغي وإطارات من الوزارة, أكد السيد بلمهدي, أن هذا اللقاء يأتي"انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية, السيد, عبد المجيد تبون و التزاماته تجاه الجالية الوطنية في الخارج".

وأضاف أن "التنسيق جار مع القائمين على مسجد باريس لخدمة الجالية وفقا لما تضمنه برنامج عمل الحكومة فيما يخص التأطير الروحي للجالية", مشيرا إلى أنه "سيتم العمل على إيفاد أئمة لإقامة صلاة التراويح بالمسجد تحسبا لحلول شهر رمضان الكريم".

وكشف السيد بلمهدي بالمناسبة عن "إيفاد الجزائر ل60 إماما نحو 6 بلدان إفريقية و أوروبية عدا فرنسا", مؤكدا أن "الأمر يتم بالتنسيق مع مسجد باريس".

و أضاف في هذا الشأن بأن "هذه الخدمة تبقى واجبا وطنيا, يحرص ويلح عليه رئيس الجمهورية من أجل ضمان التكفل الروحي بأبناء الجالية الوطنية في الخارج".

واعتبر الوزير أن "تزويد مسجد باريس الكبير بحصة جديدة من مصحف الجزائر المكتوب بتقنية البراي والذي يوزع بأوروبا كما في إفريقيا, يندرج أيضا ضمن هذه الغاية".

من جهته، أشار السيد حفيز الى أنه "يتم حاليا التحضير لدخول معهد ابن باديس (مقر القنصلية الجزائرية بفيتري سابقا) خلال شهر سبتمبر المقبل لضمان مواصلة تكوين الأئمة".

كما أبرز أن رئيس الجمهورية أقر إهداء هذا المقر لمسجد باريس إنطلاقا من "حرصه على شؤون الجالية الوطنية".

آخر تعديل على الأربعاء, 28 فيفري 2024 19:43
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بلمهدي يشرف على اجتماع تنسيقي مع عميد مسجد باريس الكبير
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 فيفري 2024 19:37     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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