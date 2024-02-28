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العمل التضامني خلال رمضان: مخطط للتعاون بين الهلال الأحمر والكشافة الإسلامية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 فيفري 2024 18:47     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر- عقد الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية لقاء تنسيقيا، تم خلاله إعداد مخطط للتعاون في مجال العمل التضامني تحسبا لشهر رمضان المبارك، يتمثل في تقديم المساعدة والعناية الأفضل للعائلات المعوزة، حسب ما أفاد به، يوم الأربعاء، بيان مشترك للمنظمتين.

و أوضح البيان أنه "تحضيرا للعمليات التضامنية ودعما لجهود الدولة في التكفل باحتياجات المواطن خلال شهر رمضان المبارك, وسعيا إلى تقديم الخدمة الاجتماعية اللائقة للمعوزين", تم يوم الاثنين المنصرم عقد "لقاء تنسيقي بين رئيسة الهلال الأحمر الجزائري, السيدة ابتسام حملاوي والقائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية, السيد عبد الرحمان حمزاوي".

و تابع ذات المصدر أنه بالنظر إلى "الدور الهام الذي تؤديه الهيئتان في خدمة المجتمع والوطن من خلال العمل الميداني الجواري المتواصل, والحرص الدائم على تلبية احتياجات الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود في المجتمع", اتفق الطرفان على "الشروع في إعداد مخطط عمل للتعاون في تقديم المساعدة و العناية الأفضل للعائلات المعوزة و الحفاظ على كرامتها وترسيخ قيم التآزر والتآخي بين أفراد المجتمع الجزائري, عملا بالتوجيهات التي يؤكد عليها رئيس الجمهورية بصفة مستمرة".

كما التزمت الهيئتان, بـ"تكثيف الجهود والتعاون" للقيام بمختلف النشاطات التضامنية خلال الشهر الفضيل عبر التراب الوطني, والمتمثلة في "تنظيم مطاعم إفطار الصائم وتوزيع الطرود الغذائية على مستحقيها, إضافة إلى تقديم الوجبات الساخنة وتنظيم عمليات الختان الجماعي للأطفال", وفقا لذات البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 28 فيفري 2024 19:26
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العمل التضامني خلال رمضان: مخطط للتعاون بين الهلال الأحمر والكشافة الإسلامية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 فيفري 2024 18:47     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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