حج 2024: الشروع في عملية دفع التكلفة إبتداء من الأسبوع القادم

الجزائر - سيتم إبتداء من الأسبوع القادم، الشروع في عملية دفع تكلفة الحج لموسم 1445 ه/2024 م المقدرة ب840 ألف دج والتي تخص 41.300 حاج و حاجة، حسب ما أعلن عنه، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، مدير الديوان الوطني للحج والعمرة بالنيابة، السيد صالح بوطرفة.

و خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني, أكد السيد بوطرفة أنه "سيتم كذلك ابتداء من الأسبوع القادم, تقديم الملف الإداري المتعلق بالحجاج إلى مصالح الدائرة أو المقاطعات الإدارية بالنسبة للعاصمة حتى يتم ملء بيانات الحجاج و إصدار التأشيرة الإلكترونية".

و أوضح في هذا الصدد, أن "آخر أجل لاستصدار التأشيرات سيكون في 29 أبريل المقبل", مذكرا بأنه "في مواسم الحج السابقة كانت التأشيرات تظل مفتوحة لغاية آخر رحلة".

و أشار في ذات السياق, إلى أن "عملية حجز التذاكر ستنطلق كذلك ابتداء من الأسبوع القادم", مضيفا أن التحضيرات لموسم الحج لهذه السنة انطلقت باكرا وذلك "تجاوبا مع الترتيبات الأولية التي وضعتها السلطات السعودية لأول مرة".

و لفت إلى أنه, خلافا لمواسم الحج السابقة, فإن وزير الحج والعمرة السعودي, "سلم لأول مرة لبعثات ما يسمى في المملكة العربية السعودية بوثيقة الترتيبات الأولية لحج 1445ه/2024 م التي تنص على آجال محددة ومبكرة".

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و ذكر بأن الحكومة سمحت خلال اجتماعها في يوليو 2023, للبعثة الجزائرية بتجديد التعاقدات الخاصة بالفنادق والنقل وغيرها من الخدمات لصالح الحجاج الجزائريين, سواء بالنسبة للحجاج الذين يتكفل بهم الديوان الوطني للحج والعمرة أو الذين تتكفل بهم وكالات السياحة والأسفار.

و أبرز السيد بوطرفة أن البعثة الجزائرية "احترمت جميع الآجال المحددة من طرف السلطات السعودية, حيث قامت بحجز الفنادق القريبة من الحرم المكي و أماكن الحج في منى وعرفات مع توفير جميع الخدمات التي يحتاجها الحاج الجزائري".

أما بخصوص الإجراءات المتعلقة بالحج, أكد المسؤول أن مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية "شرعت في تسليم شهادات النجاح في قرعة الحج, فيما شرعت وزارة الصحة في إجراءات المتعلقة بالفحوصات الطبية".