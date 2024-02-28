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لقاء تنسيقي لأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مخطط عمل في مجال الطفولة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 فيفري 2024 18:30     الفئـة : مجتمـــع
لقاء تنسيقي لأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مخطط عمل في مجال الطفولة

الجزائر- تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, تنظيم لقاء تنسيقي لأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مخطط عمل وطني في مجال الطفولة (2024-2029), قصد الوقوف على مدى تقدم أشغال اللجنة متعددة القطاعات وإثراء المحاور المتعلقة بهذا المخطط.

ولدى إشرافها على أشغال هذا اللقاء, أوضحت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, مريم شرفي, أن اللقاء, المنظم  من طرف الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتنسيق مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, يهدف إلى "الوقوف على مدى تقدم أشغال اللجنة", التي تتشكل من ممثلين عن عدة قطاعات وفعاليات المجتمع المدني,  وكذا الاطلاع على مقترحاتها في هذا المجال.

وبهذه المناسبة, أبرزت السيدة شرفي جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة, وما حققته الجزائر من "مكاسب عديدة" في مجال احترام حقوق الطفل, مضيفة أن  مخطط العمل الوطني للطفولة يرمي إلى "تعزيز آليات وتدابير التكفل بهذه الشريحة وترقيتها".

واشارت إلى أن أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد هذا المخطط تم تقسيمهم إلى خمس ورشات ومجموعات عمل تناقش عدة محاور, على غرار تحقيق الرفاه الاجتماعي للطفولة فيما يتعلق بالأسرة, البرامج الاجتماعية, الترفيه, الثقافة والرياضة الى جانب الجودة والنوعية في الخدمات الأساسية الموجهة لهذه الفئة.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني للطفولة, تم تنصيبها في نوفمبر الماضي من طرف الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

آخر تعديل على الأربعاء, 28 فيفري 2024 19:47
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لقاء تنسيقي لأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مخطط عمل في مجال الطفولة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 فيفري 2024 18:30     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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