تيارت: غلق الطريق الولائي رقم 9 بإتجاه ولاية سعيدة بسبب سوء الأحوال الجوية

و ذكر السيد بليل أن هذا الطريق مقطوع منذ منتصف نهار امس الثلاثاء إثر فيضان وادي "كريمة"على مستوى النقطة الكيلومترية رقم 50 مما تسبب في شل حركة المرور بالجزء الرابط بين بلديتي جبيلة الرصفة بتيارت و تيرسين بسعيدة.
للاشارة يشهد هذا الطريق أشغال انجاز منشاة فنية على مستوى الوادي المذكور.
و لتدارك الوضعية تم تشكيل لجنة محلية متكونة من القطاعات المعنية على غرار مصالح كل من الأمن و الدائرة و البلدية و الأشغال العمومية و الحماية المدنية.
كما تم نصب نقطة مراقبة مساء امس لمنع المواطنين من المرور و تحويل المتوجهين الى ولاية سعيدة الى الطريق الوطني رقم 14 باتجاه بلدية عين الحديد و منها الى ولاية سعيدة الى حين العودة الى الوضع الطبيعي, وفق ما أشير إليه.