تقلبات جوية: مصالح الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر

وأوضح المصدر ذاته, أنه تبعا للنشرية الجوية الخاصة, والمتعلقة بالاضطراب الجوي المسجل بمختلف مناطق شمال الوطن والمتمثل في هطول أمطار غزيرة بكميات معتبرة, تدعو المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين الى "الرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر لتفادي وقوع ضحايا لمختلف الحوادث".
وفي هذا الإطار, دعت المديرية السائقين إلى إتباع جملة من الإرشادات والنصائح, منها "وجوب تخفيض السرعة واستعمال الأضواء المنخفضة حتى في وضح النهار واحترام مسافة الأمان وعدم القيام بالمناورات والتجاوزات الخطيرة, التحقق من شفرات ماسحات الزجاج الأمامي أو غيرها لأن المطر والضباب والثلوج تؤثر على الرؤية, التأكد من أن خزان الماء الخاص بماسح الزجاج الأمامي ممتلئ بحيث يمكن تنظيف الزجاج الأمامي بانتظام, كما يمكن أيضا تنظيف المصابيح الأمامية والخلفية بشكل منتظم مثل داخل الزجاج الأمامي والمرايا".
كما دعتهم إلى "عدم التردد في استعمال الإضاءة على مدار اليوم, مراقبة حالة الإطارات, التزود بالوقود قبل رحلة طويلة حتى مع وجود سيارة في حالة ممتازة, القيام بمراعاة السرعة خاصة في الليل وفي حالة المطر أو الثلج".
وفي ذات السياق, نصحت المديرية العامة للحماية المدنية, بـ"الابتعاد عن الوديان وحوافها الى جانب مراقبة الأطفال وتنبيههم بخطورة التواجد في الوديان, عدم المغامرة والمجازفة بقطع الأودية على الأقدام أو بالمركبات وعدم الاحتماء تحت الأنفاق أو فوق الجسور, إلى جانب وجوب مرافقة الأطفال لاسيما الصغار عند الذهاب إلى المدارس واختيار الطريق الآمن".
كما دعتهم أيضا إلى"الابتعاد عن الأسلاك الكهربائية التي يمكن أن تسقط جراء الرياح القوية, تجنب السياقة في الطرقات المغمورة بمياه الأمطار, التوجه إلى مكان عالي في حالة تعطل السيارة وسط المياه, قطع التيار الكهربائي والغاز في حالة تسرب المياه داخل المنزل".
ولفت البيان إلى أنه "في حالة وقوع أي خطر, يجب على المواطنين الاتصال بالحماية المدنية على الرقم الأخضر 1021 ورقم النجدة 14 مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان بالضبط".