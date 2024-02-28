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وهران: غلق مؤقت للطريق الإجتنابي الرابع ببئر الجير

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 فيفري 2024 15:21     الفئـة : مجتمـــع

وهران - تم يوم الأربعاء غلق مؤقت للطريق الإجتنابي الرابع على مستوى محوري بلديتي المنزه (كنستال سابقا) و سيدي البشير ببلدية بئر الجير (وهران شرق)، حسبما إستفيد من المديرية المحلية للأشغال العمومية.

و يأتي الغلق و تحويل حركة المرور على مستوى المحورين المذكورين بسبب أشغال ربط الطريق الاجتنابي في شطره الأول الممتد على مسافة 8 كلم من ميناء وهران الى الطريق السيار شرق-غرب حسب ذات الصدر.

و حددت أشغال الطريق الإجتنابي الرابط بين ميناء وهران و الطريق السيار شرق-غرب في شطره الأول بآجال 3 أشهر على أقصى تقدير على أن تسلم شهر يونيو القادم، كما أشير إليه.

و قد عرف هذا المنفذ المروري "الهام" الذي يتكفل بتجسيده مجمع جزائري-تركي "ماكيول" و الذي تجاوزت نسبة تقدم الاشغال به 95 بالمائة، تأخرا لأسباب تقنية تمثلت في تسجيل خمسة انزلاقات للتربة تمت معالجتها و التكفل بها نهائيا و كذا توسيع الطريق إلى ثلاثة أروقة.

و تم خلال زيارة وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية في شهر يناير المنصرم لهذا المشروع الممتد إجمالا على مسافة 26 كلم رفع جميع العراقيل التي تحول دون استكمال الأشغال المتعلقة بالشطر الأول بما في ذلك إعادة تقييم ما تبقى.

و يشمل هذا المشروع الذي ينجز بأحدث التقنيات خمس منشآت فنية منها نفق ذي منفذين على طول 930 متر و آخر بطول 1.580 متر و جسر بطول 680 متر.

و سيسمح هذا الطريق الاجتنابي فور دخوله حيز الخدمة بإضفاء قيمة مضافة و ديناميكية بعاصمة غرب البلاد و تخفيف اكتظاظ حركة المرور و احداث سيولة لحركة الشاحنات التي تقصد الميناء عبر الطريق القديم و التي يقدر عددها بحوالي 1.600 شاحنة يوميا.

آخر تعديل على الأربعاء, 28 فيفري 2024 16:51
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وهران: غلق مؤقت للطريق الإجتنابي الرابع ببئر الجير
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 فيفري 2024 15:21     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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