مشاركة وفد جزائري في المهرجان العالمي للشباب من 1 إلى 7 مارس بروسيا

و في لقاء نظم اليوم الثلاثاء بمقر ولاية الجزائر على شرف الوفد الجزائري المشارك في هذا الحدث العالمي، أبرزت رئيسة المجلس الشعبي الولائي, نجيبة جيلالي، "المرافقة والرعاية التي تم إيلاؤها لهؤلاء الشباب نظير فعاليتهم وابتكاراتهم", مشيرة إلى أن الوفد المشارك في هذه التظاهرة العالمية "يضم نخبة الشباب الجزائري".

و أضافت أن هذه المشاركة تندرج في إطار "تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة ورفع الراية الوطنية في مختلف المحافل الدولية", داعية أعضاء الوفد المشارك إلى "تشريف الجزائر في هذه التظاهرة بمختلف مجالاتها".