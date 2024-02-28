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مشاركة وفد جزائري في المهرجان العالمي للشباب من 1 إلى 7 مارس بروسيا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 فيفري 2024 09:00     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر- يشارك وفد جزائري في المهرجان العالمي للشباب الذي ستحتضنه مدينة سوتشي الروسية في الفترة ما بين 1 و7 مارس المقبل تحت شعار "دور الدبلوماسية الشبابية في التحولات الرقمية".

و في لقاء نظم اليوم الثلاثاء بمقر ولاية الجزائر على شرف الوفد الجزائري المشارك في هذا الحدث العالمي، أبرزت رئيسة المجلس الشعبي الولائي, نجيبة جيلالي، "المرافقة والرعاية التي تم إيلاؤها لهؤلاء الشباب نظير فعاليتهم وابتكاراتهم", مشيرة إلى أن الوفد المشارك في هذه التظاهرة العالمية "يضم نخبة الشباب الجزائري".

و أضافت أن هذه المشاركة تندرج في إطار "تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة ورفع الراية الوطنية في مختلف المحافل الدولية", داعية  أعضاء الوفد المشارك إلى "تشريف الجزائر في هذه التظاهرة بمختلف مجالاتها".

من جانبه، أوضح رئيس الوفد المشارك, إسحاق ابن القيم قنونة, أن هذا المهرجان سيكون فرصة للوفد الجزائري الذي يضم 126 شابا يمثلون مختلف ولايات الوطن، للاطلاع على ثقافات الدول المشاركة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 27 فيفري 2024 20:46
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مشاركة وفد جزائري في المهرجان العالمي للشباب من 1 إلى 7 مارس بروسيا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 فيفري 2024 09:00     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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