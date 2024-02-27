حج 2024: تحديد تكلفة الحج ب840 ألف دينار جزائري

الجزائر- حددت تكلفة الحج لموسم 1445 ه/2024 م، ب 840 ألف دينار جزائري شاملة لتذكرة السفر، حسبما كشف عنه، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مدير الديوان الوطني للحج والعمرة بالنيابة، السيد صالح بوطرفة.

و في تصريح صحفي على هامش انعقاد اجتماع للجنة المتعددة القطاعات المعنية بتحضير موسم الحج لهذه السنة بمقر وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف, كشف السيد بوطرفة عن تحديد تكلفة أداء هذه الشعيرة لموسم 1445 ه/ 2024م, ب 840 ألف دينار جزائري شاملة لثمن تذكرة السفر.

و بخصوص تحضيرات الموسم, أوضح أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي, "أسدى خلال اجتماع اللجنة جملة من التوجيهات تتعلق بضرورة احترام الآجال المذكورة في وثيقة الترتيبات الأولية الصادرة عن السلطات السعودية والتكفل الأمثل بالحجاج الميامين تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".

كما حرص الوزير على التأكيد ب "ضرورة توفير كل الخدمات التي يحتاجها الحاج لأداء مناسكه في أحسن الظروف, ومباشرة عملية تكوين وتحسيس لفائدة الحجاج في مختلف الجوانب بما يضمن التزامهم بقوانين المملكة العربية السعودية حتى يكونوا أفضل سفراء للجزائر".

و ذكر السيد بوطرفة أنه تم خلال ذات الاجتماع التطرق إلى رزنامة الإجراءات الإدارية التي يتوجب على الحاج اتباعها على غرار الحصول على شهادة النجاح في قرعة الحج و إجراء الفحوصات الطبية و حجز تذكرة السفر إلى غاية إصدار التأشيرة.

و أضاف أنه "سيتم لاحقا إصدار بيانات تتضمن التواريخ التي يتوجب على الحاج اتباعها لإتمام الاجراءات المطلوبة منه إلى غاية حصوله على تذكرة السفر وتأشيرة الذهاب إلى البقاع المقدسة".

و في ذات السياق, أفاد بيان عن الديوان, أنه ''يتعين على المواطنين المؤهلين لأداء مناسك الحج لهذا العام إتمام واتباع الإجراءات والخطوات الإدارية قبل 20 مارس المقبل, بالشروع أولا في التوجه في أقرب وقت إلى مصالح البلدية للحصول على شهادة النجاح لأداء مناسك الحج لهذا الموسم, والتوجه بعدها إلى اللجان الولائية الطبية مرفوقين بشهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية للقيام بالفحوصات الطبية والتلقيحات اللازمة والحصول على الدفتر الصحي وشهادة التأهيل الصحي''.

كما يتعين في مرحلة ثالثة, ''التوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع تكلفة الحج على أن يكون مع الحاج جواز السفر البيومتري بمدة صلاحية لا تقل عن ستة أشهر تحسب ابتداء من تاريخ 14 يونيو 2024 وشهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية لهذا الموسم, وشهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية, ليتحصل الحاج من البنك على وصل دفع تكلفة خدمات الحج المقدرة ب670 ألف دج, و وصل دفع تذكرة السفر المقدرة ب170 ألف دج''.

و يتعين بعدها على الحجاج --يضيف البيان-- "التوجه إلى مصالح الدائرة قبل تاريخ 20 مارس 2024 لتعبئة دفتر الحاج مرفوقين بشهادة النجاح لموسم حج 2024 المسلمة من قبل مصالح البلدية و جواز السفر البيومتري بمدة صلاحية لا تقل عن ستة أشهر ونسخة من شهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية''.

كما يتعين على الحاج أن ''يحمل معه نسخ من وصولات دفع تكلفة الحج و تذكرة السفر و3 صور شمسية ذات خلفية بيضاء و وثيقة إثبات علاقة المحرم''.

و سيتم لاحقا ''الإعلان عن باقي الخطوات والإجراءات الإدارية المطلوبة وفقا للآجال الإلزامية المحددة لها'', وفقا لذات المصدر.