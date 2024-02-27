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البليدة: التوافد الكبير للزوار على جبال الشريعة يتسبب في غلق الطريق الوطني رقم 37

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 فيفري 2024 19:05     الفئـة : مجتمـــع

البليدة - تسبب التوافد الكبير للزوار على مرتفعات الشريعة بولاية البليدة، يوم الثلاثاء، تزامنا مع تساقط الثلوج في نهاية الأسبوع الفارط، في غلق الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين مدينة البليدة و الشريعة، وتشكل طوابير طويلة من المركبات التي وجدت صعوبة في السير في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، حسبما علم من مصادر محلية.

و تشهد المنطقة منذ تساقط الزخات الأولى للثلوج السبت الفارط توافدا كبيرا للزوار الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة و اللعب بالثلوج، ما تسبب اليوم في خلق انسداد مروري خانق و غلق الطريق الوطني رقم 37 المؤدي إلى هذه المرتفعات تزامنا مع تواصل التهاطل الكثيف للثلوج.

و أكد مدير الأشغال العمومية، كريم سلايمية, لوأج، غلق الطريق الوطني رقم 37 في مقطعه بين النقطة الكيلومترية 15 إلى النقطة 19 و كذا الطريق الولائي رقم 49 الرابط بين الشريعة و تباينات، ما استدعى تدخل مختلف المصالح المعنية لفتحه.

و أشار إلى تجنيد أربع كاسحات ثلوج و جرافة تابعة لمصالح البلدية لإزالة الثلوج, داعيا المواطنين لفسح المجال للمصالح المعنية حتى يتسنى لها القيام بمهامها المتمثلة في فتح الطريق، بغية تجنب عزل المواطنين القاطنين بالمنطقة.

من جهته، ذكر رئيس بلدية الشريعة، سمير سماعلية, أن المنطقة تسجل توافدا كبيرا للزوار من مختلف ولايات الوطن لافتا إلى أن مصالحه و بالتنسيق مع مختلف الهيئات الأمنية و المديريات المعنية تسهر على راحة و أمن الزوار.

و دعا المسؤول المحلي المواطنين إلى عدم المجازفة بالصعود إلى هذه المرتفعات في مثل هذه الظروف المناخية دون اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة على غرار تزويد المركبات بالسلاسل لتفادي الانزلاقات.

كما جددت مصالح الحماية المدينة دعواتها للمواطنين بتفادي الصعود إلى جبال الشريعة التي تعرف بمنحدراتها الخطيرة في ظل توقع استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن ال1000 متر.

و حذرت ذات المصالح العائلات من الصعود إلى منطقة الشريعة بسبب خطورة الانزلاقات وخوفا من أن تعلق لساعات متأخرة بسبب الانسداد المروري أو الأعطاب التي قد تصيب المركبات في مثل هذه الظروف المناخية الصعبة.

بدورها، أبلغت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفايسبوك "طريقي" عن غلق الطريق الوطني رقم 37 بسبب تراكم الثلوج داعية المواطنين إلى توخي الحيطة و الحذر.

للإشارة، حذرت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية في مستوى يقظة "برتقالي"، من تساقط مرتقب للثلوج بسمك 10 و 20 سم بداية من الساعة 21:00 من يوم الثلاثاء إلى غاية الساعة 9:00 من يوم الخميس القادم على عدد من المرتفعات من بينها مرتفعات البليدة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 27 فيفري 2024 21:20
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البليدة: التوافد الكبير للزوار على جبال الشريعة يتسبب في غلق الطريق الوطني رقم 37
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 فيفري 2024 19:05     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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