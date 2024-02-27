قسنطينة: حجز 180 غ من الكوكايين و مبالغ مالية بالعملة الوطنية و الأجنبية

قسنطينة- تمكنت فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية قسنطينة من حجز 180 غراما من الكوكايين و مبالغ مالية بالعملة الوطنية و الأجنبية، حسب ما أفادت به يوم الثلاثاء خلية الإتصال و العلاقات العامة بأمن الولاية.

حيثيات القضية تعود حسب نفس المصدر إلى ورود معلومات مفادها وجود شخص مسبوق قضائيا مقيم بقسنطينة و بخارج الوطن يقوم بالمتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بجلبها من دولة أجنبية.

و فصل ذات المصدر أن العمل الاستعلامي مكن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه و بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم استصدار إذن بالتفتيش لمقر إقامته ما أسفر عن ضبط 49 ألف أورو و 1 مليون و 100 ألف د.ج و 217 قرص مهلوسا.

بعد الانتهاء من التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة عن قضية استيراد و شحن و نقل عن طريق العبور و حيازة و تخزين للمخدرات الصلبة.