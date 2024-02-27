جامع الجزائر: برنامج خاص لنقل المصلين لأداء صلاة الجمعة ابتداء من الفاتح مارس

وأفاد البيان أنه بمناسبة فتح "جامع الجزائر"، من أجل اداء صلاة الجمعة ابتداء من الفاتح مارس القادم، خصصت مؤسسة "إيتوزا" 49 حافلة موزعة على 13 خطا لضمان النقل ذهابا وايابا للمصلين، كما سخرت حافلتين لتسهيل تنقلات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمزودة بالآليات الازمة، وذلك بعد الحجز المسبق عند مركز القيادة المركزية على الرقم 0555026594.
ولتسهيل عملية التنقل وضعت المؤسسة مراقبين لتوجيه المصلين، مع توزيع مطويات تحمل المعلومات اللازمة المتضمنة برنامج النقل نحو جامع الجزائر، فضلا عن تزويد الحافلات بنظام معلوماتي يحدد وجهاتها، حسب المصدر ذاته.
وأوضحت المؤسسة العمومية بخصوص هذا البرنامج أنه ينطلق من الساعة 09سا 30د صباحا ويدوم الى غاية الساعة 15سا 30د زوالا، بتذكرة يقدر ثمنها ب 50 دج بالنسبة للنقل الحضري و 100 دج بالنسبة للشبه الحضري، تمتد صلاحيتها "ذهابا وايابا"، داعية الزبائن الى الاحتفاظ بها عند الإياب.
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كما أشار البيان الى أن دفع التذاكر يكون في نقاط الانطلاق المتمثلة في ساحة أول ماي (5 حافلات)، المعدومين (5 حافلات)، محطة القطار الحراش (5 حافلات)،
القبة (5 حافلات)، ساحة الشهداء (5 حافلات)، محطة القطار بئر توتة (10 حافلات)، موقف -OPLA- (2 حافلات)، رويبة (حافلتان 2)، قصر المعارض (حافلتان 2 )، خميس الخشنة مرورا بحمادي ( حافلتان 2 )، أولاد موسى (حافلتان 2)، محطة متعددة الانماط خروبة (حافلتان 2) زرالدة (حافلتان 2 ).
ومن أجل ضمان سير احسن لعدد الحافلات ولتسهيل حركة المرورية سيتم ركن حافلات "ايتوزا" بالقرب من موقف "أرديس" وعلى طول الواجهة الشمالية بالتوازي مع الطريق السريع، مما يمكن المصلين من الالتحاق بالحافلات عند نهاية صلاة الجمعة، تضيف المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر.