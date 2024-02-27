حوادث الطرقات: وفاة 33 شخصا وإصابة أزيد من 1229 آخرين بجروح في ظرف أسبوع

وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية الجزائر بوفاة 5 اشخاص في مكان الحادث وجرح 129 آخرين على اثر148 حادث مرور.
وبخصوص الإجلاء الصحي قامت وحدات الحماية المدنية بـ 15245 تدخلا تم خلالها اسعاف وإجلاء 15080 جريحا ومريضا إلى المستشفيات, كما قامت ب 858 تدخلا سمحت بإخماد 515 حريقا منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة, أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 70 حريقا وهران41 حريقا وكذا البليدة بـ 28 حريقا.
وخلال نفس الفترة ,قامت نفس المصالح أيضا ب 6573 تدخلا من اجل انقاذ 611 شخصا في حالة خطر و تغطية 5676 عملية اسعاف.