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حوادث الطرقات: وفاة 33 شخصا وإصابة أزيد من 1229 آخرين بجروح في ظرف أسبوع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 فيفري 2024 11:44     الفئـة : مجتمـــع
حوادث الطرقات: وفاة 33 شخصا وإصابة أزيد من 1229 آخرين بجروح في ظرف أسبوع

الجزائر - لقي 33 شخصا حتفهم وأصيب 1229 آخرون بجروح إثر وقوع 1067 حادث مرور خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 فبراير الجاري عبر مختلف مناطق الوطن,حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء حصيلة للحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية الجزائر بوفاة 5 اشخاص في مكان الحادث وجرح 129 آخرين على اثر148 حادث مرور.

وبخصوص الإجلاء الصحي قامت وحدات الحماية المدنية  بـ 15245 تدخلا تم  خلالها اسعاف وإجلاء 15080 جريحا ومريضا إلى المستشفيات, كما قامت ب 858 تدخلا سمحت بإخماد 515 حريقا منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة, أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 70 حريقا وهران41 حريقا وكذا البليدة بـ 28 حريقا.

وخلال نفس الفترة ,قامت نفس المصالح أيضا ب 6573 تدخلا من اجل انقاذ 611 شخصا في حالة خطر و تغطية 5676 عملية اسعاف.

آخر تعديل على الثلاثاء, 27 فيفري 2024 11:47
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حوادث الطرقات: وفاة 33 شخصا وإصابة أزيد من 1229 آخرين بجروح في ظرف أسبوع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 فيفري 2024 11:44     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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