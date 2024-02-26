شركة طيران الطاسيلي تنظم رحلات عمرة غير منتظمة

و بموجب هذه التراخيص, ستنظم طيران الطاسيلي رحلات تعاقدية غير منتظمة "شارتر عمرة" نحو مطارات جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية, يضيف البيان, الذي أشار إلى أن هذه الرحلات ستكون ضمن عروض كاملة تشمل النقل والخدمات الفندقية, بالإضافة إلى الإرشاد الديني في الأماكن المقدسة.

و لفت المصدر ذاته الى أن هذا النوع الجديد من الخدمات بالنسبة للشركة "سيساهم في زيادة الاستغلال التجاري والتشغيلي لأسطول طيران الطاسيلي المكون من طائرات بوينغ 737/800 من الجيل الجديد, مما يساهم في بلوغه لطاقته الاستعمالية المثلى".