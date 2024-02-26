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شركة طيران الطاسيلي تنظم رحلات عمرة غير منتظمة

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 فيفري 2024 16:47     الفئـة : مجتمـــع
شركة طيران الطاسيلي تنظم رحلات عمرة غير منتظمة

الجزائر - أعلنت شركة طيران الطاسيلي، في بيان لها يوم الإثنين، عن حصولها على التراخيص اللازمة لتنظيم رحلات عمرة غير منتظمة "شارتر"، لفائدة وكالات السياحة والأسفار المعتمدة.

و بموجب هذه التراخيص, ستنظم طيران الطاسيلي رحلات تعاقدية غير منتظمة "شارتر عمرة" نحو مطارات جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية, يضيف البيان, الذي أشار إلى أن هذه الرحلات ستكون ضمن عروض كاملة تشمل النقل والخدمات الفندقية, بالإضافة إلى الإرشاد الديني في الأماكن المقدسة.

و لفت المصدر ذاته الى أن هذا النوع الجديد من الخدمات بالنسبة للشركة "سيساهم في زيادة الاستغلال التجاري والتشغيلي لأسطول طيران الطاسيلي المكون من طائرات بوينغ 737/800 من الجيل الجديد, مما يساهم في بلوغه لطاقته الاستعمالية المثلى".

و تمثل هذه التراخيص "خطوة مهمة في التزام طيران الطاسيلي بتوفير خدمة جوية متنوعة, تلبي الاحتياجات المهنية لمنظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر, وكذلك المحافظة على التزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بالنقل النفطي المستأجر التعاقدي لصالح مجمع سوناطراك, شركاته الفرعية وجمعياته".

يذكر أن شركة طيران الطاسيلي, وهي أحد فروع مجمع سوناطراك, تنشط في مجال نقل العمال في مجال الطاقة, إضافة الى النقل الجوي الدولي المنتظم وكذا المحلي, وهذا منذ شهر مارس 2013.

آخر تعديل على الإثنين, 26 فيفري 2024 18:56
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شركة طيران الطاسيلي تنظم رحلات عمرة غير منتظمة
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 فيفري 2024 16:47     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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