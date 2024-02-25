Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نقل: زهانة يترأس إجتماعا حول التحضيرات الخاصة برمضان وموسم الإصطياف والحج

  أدرج يـوم : الأحد, 25 فيفري 2024 19:09     الفئـة : مجتمـــع
نقل: زهانة يترأس إجتماعا حول التحضيرات الخاصة برمضان وموسم الإصطياف والحج

الجزائر - ترأس وزير النقل, محمد الحبيب زهانة, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, اجتماعا تمحور حول مختلف التحضيرات الخاصة بشهر رمضان, وموسم الحج لسنة 2024 وموسم الاصطياف, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و قد جرى هذا الاجتماع بمقر الوزارة, بحضور اطاراتها وبمشاركة مدراء النقل الولائيين عبر تقنية التحاضر عن بعد, حسب نفس المصدر.

و بعد الاستماع للمتدخلين, وعرض مختلف التدابير والإجراءات المبرمجة تحسبا لهذه المواعيد, أسدى الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات العملياتية قصد إنجاح هذه المواسم, من خلال تجنيد جميع الإمكانيات المادية والبشرية على مستوى أنماط النقل المختلفة, والعمل على تحسين مستوى الخدمات والتكفل الأمثل بالمواطنين, خاصة أن هذه المواسم تشهد إقبالا كبيرا على وسائل النقل ومختلف المرافق التابعة لها, وفقا لذات البيان.

آخر تعديل على الأحد, 25 فيفري 2024 19:24
كلـمات مفتـاحيــة :
نقل: زهانة يترأس إجتماعا حول التحضيرات الخاصة برمضان وموسم الإصطياف والحج
  أدرج يـوم : الأحد, 25 فيفري 2024 19:09     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.25

الجالية الصحراوية ببروكسل تحيي الذكرى ال48 لإعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية

24.02.25

جمباز/كأس العالم 2024 : نمور تحتل المرتبتين ال4 في مسابقة عارضة التوازن وال6 في الحركات…

24.02.25

العدوان على غزة: 15 شهيدا في قصف للاحتلال الصهيوني على منزل جنوب شرق مدينة غزة

24.02.25

جامع الجزائر يشكل "حصنا منيعا للمرجعية الدينية ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال"

24.02.25

المفوض العام للأونروا: دعواتنا لإرسال المساعدات العاجلة لشمال غزة قوبلت بالرفض

24.02.25

كأس الكونفدرالية: فوز هلال بنغازي على إتحاد الجزائر (2-1)

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.02.22

رئيس الجمهورية يستقبل نظيره الموريتاني بمطار تندوف

24.02.22

إرجاء عرض مشروع القانون الأساسي لمنتسبي قطاع التربية لأجل ومزيد من المكتسبات

24.02.22

وزير الشؤون الدينية والأوقاف يتحادث مع نظيره التونسي

24.02.20

رئيس الجمهورية يترأس اجتماع عمل متعلق بمناطق التجارة الحرة

24.02.21

السيد بوغالي يتحادث بعمان مع رئيس الوزراء الأردني

24.02.20

وزير العدل حافظ الأختام يستقبل رئيس مفوضية الإتحاد الأوربي بالجزائر