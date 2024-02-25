نقل: زهانة يترأس إجتماعا حول التحضيرات الخاصة برمضان وموسم الإصطياف والحج

الجزائر - ترأس وزير النقل, محمد الحبيب زهانة, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, اجتماعا تمحور حول مختلف التحضيرات الخاصة بشهر رمضان, وموسم الحج لسنة 2024 وموسم الاصطياف, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و قد جرى هذا الاجتماع بمقر الوزارة, بحضور اطاراتها وبمشاركة مدراء النقل الولائيين عبر تقنية التحاضر عن بعد, حسب نفس المصدر.

و بعد الاستماع للمتدخلين, وعرض مختلف التدابير والإجراءات المبرمجة تحسبا لهذه المواعيد, أسدى الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات العملياتية قصد إنجاح هذه المواسم, من خلال تجنيد جميع الإمكانيات المادية والبشرية على مستوى أنماط النقل المختلفة, والعمل على تحسين مستوى الخدمات والتكفل الأمثل بالمواطنين, خاصة أن هذه المواسم تشهد إقبالا كبيرا على وسائل النقل ومختلف المرافق التابعة لها, وفقا لذات البيان.