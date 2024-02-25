زهاء 28 ألف امرأة منتجة منخرطة حاليا ضمن برنامج دعم الإنتاج الوطني

مستغانم - أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, اليوم الأحد بمستغانم أن زهاء 28 ألف امرأة منتجة منخرطة حاليا في برنامج دعم الإنتاج الوطني الذي انطلق عام 2021.

وأوضحت السيدة كريكو خلال إشرافها على انطلاق قافلة تضامنية لتقديم الإعانات الاجتماعية والطبية لفائدة العائلات المعوزة ب 32 بلدية أن "البرنامج القطاعي لدعم انخراط المرأة في الإنتاج الوطني الذي بدأ في 2021 سجل لغاية الآن 28 ألف امرأة مستفيدة من آليات الدعم المختلفة و 27 ألف امرأة موجهة لمراكز التكوين المهني و التمهين بما يحقق استقلالية مالية للمرأة المنتجة و التكفل بالأسرة المستهدفة".

وأشارت في هذا السياق إلى أن "الخلايا الجوارية للتضامن لديها الخبرة الكافية في استهداف الفئات المتكفل بها والتحقيقات الاجتماعية و لها دور أيضا في الترويج لآليات دعم الدولة للمرأة المنتجة".

وخلال زيارتها للسوق التضامنية للمرأة المنتجة على مستوى حديقة التسلية و الترفيه "موستالاند", أفادت السيدة كريكو بأن "إستراتيجية دعم الدولة للمرأة المنتجة ومرافقتها بدأ من أن المرأة الماكثة بالبيت لديها حرفة مرورا بتكوينها على مستوى مراكز التكوين المهني والتمهين و وصولا إلى إنشائها للمؤسسة المصغرة المنتجة".

ولدى معاينتها مركز التكوين المهني و التمهين بحاسي مماش المتخصص في تكوينات المرأة دعت الوزيرة النساء بمناسبة افتتاح دورة فبراير المهنية إلى "اكتساب الاحترافية و التقنية المطلوبة و تكثيف التكوينات التي تضمن تسيير المؤسسة المنتجة و ديمومتها".

وبذات المركز أشرفت السيدة كريكو على انطلاق دورة تكوينية في لغة الإشارة لفائدة مكوني مراكز التكوين والتعليم المهنيين, مبرزة بأن هذا النوع من التكوين سيساهم في تسهيل وصول المعلومة إلى هذه الفئة الاجتماعية وتحسين التلقين خاصة و أن برنامج دائرتها الوزارية يشمل إلى جانب لغة الإشارة "البراي" و الإعاقة الحركية.

وبالمركز النفسي البيداغوجي للإعاقة الذهنية طالبت الوزيرة المشرفين على المركز بسرعة التكفل بالأطفال المعاقين ذهنيا من أجل إدماجهم اجتماعيا ملحة على أهمية التشخيص الجيد و المرافقة النفسية و البيداغوجية و التنسيق مع قطاع الصحة العمومية.

ويتوفر القطاع على 239 مؤسسة للتربية و التعليم المتخصص و 17 ملحقة و 1.304 قسم خاص على مستوى قطاع التربية الوطنية من بينها القسم المدمج المتواجد بالمدرسة الابتدائية "معروف الشارف" ببلدية مزغران الذي تفقدته السيدة كريكو خلال هذه الزيارة الميدانية.