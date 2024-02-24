Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بلمهدي يدعو من تبسة إلى نشر المزيد من قيم التسامح ودفع الشحناء تحسبا لشهر رمضان الفضيل

  أدرج يـوم : السبت, 24 فيفري 2024 18:24     الفئـة : مجتمـــع
بلمهدي يدعو من تبسة إلى نشر المزيد من قيم التسامح ودفع الشحناء تحسبا لشهر رمضان الفضيل

تبسة ـ دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم السبت من ولاية تبسة إلى "نشر المزيد من قيم التسامح والتصالح ودفع البغضاء والشحناء" خاصة مع حلول شهر رمضان الفضيل.

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال إشرافه على فعاليات لقاء توجيهي جمعه مع أئمة ولاية تبسة وإطارات قطاعه بقاعة المحاضرات بالمسجد القطب "الشيخ العربي التبسي" بعاصمة الولاية أن "الأمة الجزائرية نشأت على القيم الإسلامية والمتمثلة في الحب والتسامح والعفو والتعاون", مؤكدا أنه "يتوجب المضي قدما في نشر هذه القيم السمحاء".

وأبرز أن "رمضان يعد شهر التسامح والتعاون والتصالح وتزداد فيه الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع".

وأبرز السيد بلمهدي أنه "باعتبار المساجد منارة ومؤسسات للتنشئة الاجتماعية، فإنه تقع على عاتقها مسؤولية نشر هذه التعاليم في أوساط مختلف مكونات المجتمع الجزائري خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل", مؤكدا أن المرحلة الحالية تبنى تحت شعار "خدمة الوحي في معركة الوعي".

وأضاف قائلا "إن الجزائر بخير طالما قلوب أبنائها متماسكة ومتمسكة بتعاليم الدين الإسلامي", مسديا بالمناسبة توجيهات إلى الأئمة وكافة إطارات قطاع الشؤون الدينية والأوقاف لبذل مزيد من الجهود في هذا المجال.

وبخصوص ذكرى تأميم المحروقات (24 فبراير من كل سنة) واسترجاع الجزائر لخيراتها التي كانت منهوبة من طرف الاستعمار الفرنسي, قال الوزير: "إن إحياء هذه الذكرى يجعلنا أكثر اعتزازا بثرواتنا المادية والبشرية التي تتمثل في اليد العاملة التي تسهر على خدمة الوطن", معرجا أيضا على أهمية إحياء ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين (24 فبراير من كل سنة أيضا) الذي يعد ذراعا أساسيا للدولة الجزائرية وكان رافدا كبيرا للثورة التحريرية المجيدة.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف قد استهل زيارته إلى ولاية تبسة بوضع حيز الاستغلال لمسجد "الشيخ أحمد حماني" ببلدية بولحاف الدير, ليزور بعدها معرضا خاصا بنشاطات مجلس سبل الخيرات لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف محليا بالمسجد القطب "الشيخ العربي التبسي", كما أشرف على تكريم خمسة (5) من حفظة القرآن الكريم وتوزيع آلات خياطة دعما للأسر المنتجة.

وفي تصريح صحفي بالمناسبة, أوضح السيد بلمهدي أن مجلس سبل الخيرات بولاية تبسة يعد "نموذجا جيدا ورائدا" على المستوى الوطني, ومن بين أكثر المجالس نشاطا من حيث الإعانات التي يقدمها في مختلف المناسبات على غرار توزيع قفة رمضان وكسوة اليتيم وكذا أضاحي العيد وإعانة المرضى وتوزيع الحقائب المدرسية وغيرها وكذا الأنشطة المنظمة.

آخر تعديل على السبت, 24 فيفري 2024 18:50
كلـمات مفتـاحيــة :
بلمهدي يدعو من تبسة إلى نشر المزيد من قيم التسامح ودفع الشحناء تحسبا لشهر رمضان الفضيل
  أدرج يـوم : السبت, 24 فيفري 2024 18:24     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.24

فلسطين تدعو لموقف عربي وإسلامي موحد لإلزام الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني

24.02.24

جمباز/كأس العالم 2024 (مرحلة كوتبوس) : الجزائرية كيليا نمور تتوج بذهبية اختصاص العمودين…

24.02.24

السودان يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة

24.02.24

المتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط يحتفي باليوم الوطني للقصبة

24.02.24

الذكرى المزدوجة لـ 24 فبراير: "السيادة الجزائرية كل لا يتجزأ ومكاسب العمال لا محيد عنها''

24.02.24

قمة منتدى البلدان المصدرة للغاز: أروقة خضراء بمطار الجزائر خاصة بالمشاركين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.02.22

رئيس الجمهورية يستقبل نظيره الموريتاني بمطار تندوف

24.02.22

إرجاء عرض مشروع القانون الأساسي لمنتسبي قطاع التربية لأجل ومزيد من المكتسبات

24.02.22

وزير الشؤون الدينية والأوقاف يتحادث مع نظيره التونسي

24.02.22

رئيس الجمهورية يحل بولاية تندوف

24.02.21

السيد بوغالي يتحادث بعمان مع رئيس الوزراء الأردني

24.02.22

رئيس الجمهورية يغادر ولاية تندوف