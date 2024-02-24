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المجلس الأعلى للشباب: انطلاق أشغال اجتماعات اللجان المتخصصة في دورتها الرابعة

  أدرج يـوم : السبت, 24 فيفري 2024 16:07     الفئـة : مجتمـــع
المجلس الأعلى للشباب: انطلاق أشغال اجتماعات اللجان المتخصصة في دورتها الرابعة

الجزائر- انطلقت اليوم السبت بالجزائر العاصمة أشغال الدورة الرابعة لاجتماعات اللجان المتخصصة للمجلس الأعلى للشباب لمناقشة قضايا تتعلق بهذه الفئة من المجتمع والتحضير لإعداد البرنامج السنوي للمجلس.

وقد جرت هذه الاجتماعات عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، تماشيا مع سياسة المجلس الرامية إلى اعتماد الحلول الرقمية في مختلف نشاطاته واجتماعات مختلف أجهزته.

وبالمناسبة، تم عرض تقرير نشاطات اللجان لشهري يناير وفبراير 2024 ومناقشة قضايا تتعلق بالشباب, بالإضافة الى اقتراح برنامج سنوي للجان للفترة 2024-2025 بهدف إعداد البرنامج السنوي للمجلس.

وفي هذا الصدد، أوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب, عبد الحليم بن بادة، أن هذه الدورة تأتي "تمهيدا لعقد الجمعية العامة العادية للمجلس يومي 7 و 8 مارس المقبل", مشيرا إلى أنه سيتم التركيز، خلال اجتماعات اللجان المتخصصة، على "اقتراح برنامج سنوي لعمل اللجان للفترة 2024-2025, وذلك قبل عرضه خلال الجمعية العامة للنقاش والمصادقة".

وأشار الى أن إعداد هذا البرنامج يستند على "استراتيجية ورؤية المجلس الأعلى للشباب للفترة 2023-2033 المتضمنة خمسة محاور رئيسية تتعلق بالشباب, على غرار تعزيز الثقة بين الشباب والإدارة, التشبيك والتعاون الدولي وعرض مقترحات السياسات العمومية للشباب".

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المجلس الأعلى للشباب: انطلاق أشغال اجتماعات اللجان المتخصصة في دورتها الرابعة
  أدرج يـوم : السبت, 24 فيفري 2024 16:07     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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