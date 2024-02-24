القائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية يدعو إلى الحفاظ على مكاسب الجزائر الجديدة

و عبر السيد حمزاوي في كلمته خلال إشرافه على لقاء مع الأسرة الكشفية المحلية أقيم بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الشهيد طيبي رابح بمدينة بوسعادة عن أهمية الحفاظ على المكاسب المحققة في إطار الجزائر الجديدة بينها خاصة الأمن و الاستقرار و النمو الاقتصادي.
و أبرز السيد حمزاوي بأن ''الكشافة الجزائرية مدعوة إلى المساهمة في مواصلة مسيرة البناء وتلبية نداء الوطن كرسالة توارثتها الأسرة الكشفية عن الشهيد محمد بوراس"، مذكرا ''بدور الكشافة في بناء المجتمع من خلال تواجدها الدائم و عملها الميداني الهادف إلى حماية الشباب من الآفات".
و حث السيد حمزاوي على ضرورة زرع الأمل في أوساط الشباب و مرافقتهم في مختلف المحطات التي تجعل منهم قوة للتنمية الوطنية على جميع الأصعدة.
و على هامش اللقاء، تم تكريم أسرة المحافظ الولائي السابق للكشافة الاسلامية الجزائرية بالمسيلة الراحل ياسين داود، و إلقاء محاضرة حول أهم محطات الكشافة الإسلامية الجزائرية بالمنطقة.