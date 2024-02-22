غرداية: إطلاق قافلة تضامنية لفائدة الشعب الفلسطيني في غزة

غرداية - بادرت اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري بولاية غرداية، اليوم الخميس بإطلاق قافلة تضامنية لفائدة الشعب الفلسطيني، حسبما علم من المنظمين.

وتحمل هذه القافلة التي تنظم بمساهمة ولاية غرداية ومجلس باعبد الرحمان الكرتي ( الهيئة العليا لأعيان المذهب الإباضي) على متن أكثر من خمس شاحنات مساعدات من مختلف المواد الغذائية والمنزلية والطبية و الأفرشة ، حسبما أفاد رئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري رضوان عبونة سفيان.

ويتعلق الأمر ب 100 خيمة و 500 أفرشة متنوعة و 500 سرير، وكميات معتبرة من المواد الطبية والغذائية ومن بينها كميات من التمور ، كما أوضح ذات المصدر.

وأكد ذات المسؤول في هذا الإطار عقب إعطاء إشارة انطلاق هذه القافلة التضامنية من قبل أعضاء المجتمع المدني والمنتخبين المحليين بغرداية ، أنها "جاءت لمساعدة الفلسطينيين بقطاع غزة ، والتخفيف من معاناتهم ، سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك".

وتعد هذه العملية - كما أضاف - "رسالة إلى المجتمع الدولي لتحسيسه بمعاناة الفلسطينيين وما يتعرضون له من عدوان غاشم من قبل جيش الكيان الصهيوني". وأشار السيد عبونة من جانب آخر أن هذه القوافل التضامنية تندرج في إطار الهبة التضامنية للجزائريين مع الشعب الفلسطيني، وضمن المجهودات التي اعتاد عليها الهلال الأحمر الجزائري في مثل هذه الأزمات الإنسانية .

ومن جهته أوضح رئيس مجلس باعبد الرحمان الكرتي باحمد دودو أن هذه العملية تأتي في سياق هبة إنسانية تجاه الأطفال والنساء والمسنين بقطاع غزة الذين يعيشون في عوز شديد جراء عدوان جيش الكيان الصهيوني.