حوادث المرور: وفاة 48 شخصا وإصابة أزيد من 200 آخرين خلال أسبوع

الجزائر - أحصت مصالح الدرك الوطني، على مستوى مناطق اختصاصها، خلال الأسبوع الجاري، وفاة 48 شخصا وإصابة 214 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة على إثر وقوع 135 حادث مرور جسماني.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مكتب الاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط، في تصريح لوأج، اليوم الخميس، أن عدد حوادث المرور عرف ارتفاعا مقارنة بالأسبوع الماضي بواقع 19 حادثا وكذا في عدد الوفيات ب17 حالة.

وأضاف أن ولاية الجزائر سجلت أكبر عدد من هذه الحوادث ب 11 حادثا، متبوعة بكل من البليدة ب 9 حوادث والبويرة وقسنطينة ب 6 حوادث في كل منهما.

وأرجع المسؤول ذاته هذا الارتفاع إلى عدم التقيد بقواعد المرور والسياقة السليمة من طرف مستعملي الطريق، فضلا عن حالة بعض الطرقات، خصوصا خلال التقلبات الجوية.