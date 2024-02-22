حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 406 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

الجزائر - لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب 406 آخرون بجروح على إثر وقوع 308 حادث مرور جسماني سجلتهم مصالح الأمن الوطني على مستوى المناطق الحضرية في الفترة الممتدة من 13 إلى 19 فبراير، حسبما أفاد به، يوم الخميس، بيان لذات المصالح.

و أوضح البيان أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, عرفت الحصيلة ارتفاعا في عدد الوفيات قدر ب(+2) وكذا ارتفاعا في عدد الجرحى قدر ب(+31), مع تسجيل انخفاضا في عدد الحوادث قدر ب(-16).

و تشير المعطيات ذات الصلة أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97%, نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

و في هذا الإطار --يضيف ذات المصدر-- تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور, وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17, لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.