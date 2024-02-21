مرافقة فعاليات المجتمع المدني في مجال المقاولاتية محور لقاء بين السيدين بن براهم والمهدي وليد

وأوضح بيان للمرصد الوطني للمجتمع المدني أن هذا اللقاء شكل "فرصة للتباحث حول فرص التعاون بين المرصد ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, في المجالات ذات الصلة بتكوين ومرافقة الجمعيات الناشطة ومختلف فعاليات المجتمع المدني في مجال المقاولاتية في العديد من التخصصات كالمهن الحرة والصناعة التقليدية".
ويرمي هذا التعاون الثنائي --مثلما أشار إليه البيان-- إلى "تشجيع وترقية الاقتصاد الوطني والعمل على إدماج الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني في الحياة الاقتصادية وجعلها مصدرا للثروة, في ظل الإجراءات التحفيزية وآليات الدعم التي وضعتها الدولة الجزائرية والموجهة أساسا لاحتضان مبادرات الشباب والجمعيات وأفراد المجتمع المدني".
وخلال هذا اللقاء, أكد السيد بن براهم على "ضرورة العمل على تطوير قدرات ومهارات فعاليات المجتمع المدني في هذا المجال و تكوين مؤسسات ناشطة في مختلف المشاريع".
كما اتفق الطرفان --يضيف نفس المصدر-- على تنظيم مبادرات ميدانية تهدف إلى "نشر ثقافة المقاولاتية على المستوى المحلي", على غرار مبادرة تتمحور حول المقاول الذاتي, سيتم تنظيمها خلال الأسابيع المقبلة, ومبادرة الوكالة المتنقلة +تمكين+ التي ستجوب في الأيام القادمة مختلف مناطق الوطن.
وخلص هذا اللقاء التشاوري إلى التأكيد على "التزام الطرفين بتشكيل فريق عمل مشترك للتنسيق والتعاون والمتابعة وفريق عمل آخر سيتولى تنفيذ مخرجاته, بشكل يسمح بتطوير عمل ودور المجتمع المدني في الجزائر", وفقا للبيان.