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أمن ولاية الجزائر: نداء للجمهور بخصوص مشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 18:57     الفئـة : مجتمـــع
أمن ولاية الجزائر: نداء للجمهور بخصوص مشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة

الجزائر - وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر نداء للجمهور, اليوم الثلاثاء , بخصوص ثلاثة أشخاص يشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض إعداد جناية السرقة .

وجاء في النداء المرفق بصور المعنيين أنه "طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزئية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة, تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر غلى علم المواطنين, أن الاشخاص الظاهرين على الصور كل من المدعو /"ع.س", /"ب.و" المدعو "ب.", يشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض إعداد جناية السرقة الموصوفة المقترنة بظرف التعدد والعنف تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض باستحضار مركبة ذات محرك في الطريق العام.

في هذا الصدد, توجه مصالم أمن ولاية الجزائر, نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالفي الذكر التوجه إلى فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية زرالدة, أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية, لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

آخر تعديل على الثلاثاء, 20 فيفري 2024 19:24
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أمن ولاية الجزائر: نداء للجمهور بخصوص مشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 18:57     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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أمن ولاية الجزائر: نداء للجمهور بخصوص مشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة

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