الفقه المالكي عامل "مهم" في وحدة المرجعية الدينية للمجتمع الجزائري

عين الدفلى - أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء بعين الدفلى أن الفقه المالكي هو عامل "مهم" في وحدة المرجعية الدينية للمجتمع الجزائري، معتبرا إياه "مرجعية اختيار لا مرجعية اضطرار".

وقال السيد بلمهدي في كلمة ألقاها خلال أشغال الطبعة ال 16 للملتقى الدولي للمذهب المالكي الذي تناول موضوع "منظومة الأوقاف في المذهب المالكي و أدوارها الحضارية و التنموية" الذي تحتضنه دار الثقافة "الأمير عبد القادر"، أن "الفقه المالكي يعتبر عامل مهم في وحدة المجتمع و معلما مضيئا في شقه الاجتماعي وانسجامه الفقهي".

وأضاف أن "المرجعية الدينية الوطنية التي أسست في بلدان المغرب الإسلامي من طرف العديد من فقهاء وعلماء مغاربة هي مرجعية اختيار و ليست مرجعية اضطرار"، و أنها "صنعت المجتمع وتبناها و أسهم في تثمينها و إثرائها".

وبخصوص موضوع الملتقى، قال الوزير أنه "سيساهم في مشروع التنمية الذي رافع عنه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ودعانا إليه جميعا لكي نندمج في منظومة تنموية مستدامة في جميع المجالات".

ويرى السيد بلمهدي أن البحوث و الدراسات التي ستقدم في الملتقى "ستعطي قيمة مضافة في عدة مجالات سيكون لها آثار إيجابية في المجال الاقتصادي و التنموي والاجتماعي".

من جهته، ركز وزير الشؤون الدينية التونسي، إبراهيم الشائبي، في كلمته على "ضرورة مشاركة الجميع في تهيئة التصورات الكفيلة بإيجاد الصيغ العملية المناسبة للتكافل الاجتماعي و لدعم البناء الحضاري و التنموي".

وأضاف أن الملتقى الدولي للمذهب المالكي "يتيح للمشاركين التباحث في القضايا المشتركة بما يسهم ببلورة فتاوى معاصرة و خطاب ديني مستنير يستمد من فقه مالكي يتماشى مع العصر".

بدوره، أشاد الدكتور أحمد مرتضي، من جمهورية نيجيريا الإتحادية ب"جهود الدولة الجزائرية و على رأسها رئيس الجمهورية على الدور الفعال في الاهتمام بالعلوم الإسلامية و العلماء و الباحثين".

للإشارة، تشمل زيارة السيد بلمهدي للولاية أيضا، تدشين المدرسة القرآنية بالمسجد العتيق لمدينة عين الدفلى ومسجد "السلطان الأمير عبد القادر" ببلدية عين السلطان.

وحضر حفل إفتتاح الطبعة ال 16 للملتقى الدولي للمذهب المالكي مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية، محمد حسوني، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله والسلطات المحلية.