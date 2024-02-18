وأوضح بيان لمجلس الوزراء أنه بخصوص عرض حال تحسبا لموسم الحج 2024، "وجه السيد رئيس الجمهورية وزير قطاع الشؤون الدينية بالتحضير الأمثل لموسم الحج وقرر، بهذه المناسبة، أن تتكفل الدولة مجانا بنقل حجاجنا الميامين المقيمين بالجنوب وأقصى الجنوب إلى مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة في الولايات".
حج 2024: رئيس الجمهورية يقرر تكفل الدولة مجانا بنقل حجاج الجنوب وأقصى الجنوب إلى مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة
أدرج يـوم : الأحد, 18 فيفري 2024 20:09 الفئـة : مجتمـــع
الجزائر- قرر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء, تكفل الدولة مجانا بنقل الحجاج المقيمين بجنوب وأقصى جنوب الوطن إلى مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة.
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