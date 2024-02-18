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حج 2024: رئيس الجمهورية يقرر تكفل الدولة مجانا بنقل حجاج الجنوب وأقصى الجنوب إلى مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة

  أدرج يـوم : الأحد, 18 فيفري 2024 20:09     الفئـة : مجتمـــع
حج 2024: رئيس الجمهورية يقرر تكفل الدولة مجانا بنقل حجاج الجنوب وأقصى الجنوب إلى مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة

الجزائر- قرر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء, تكفل الدولة مجانا بنقل الحجاج المقيمين بجنوب وأقصى جنوب الوطن إلى مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء أنه بخصوص عرض حال تحسبا لموسم الحج 2024، "وجه السيد رئيس الجمهورية وزير قطاع الشؤون الدينية بالتحضير الأمثل لموسم الحج وقرر، بهذه المناسبة، أن تتكفل الدولة مجانا بنقل حجاجنا الميامين المقيمين بالجنوب وأقصى الجنوب إلى مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة في الولايات".

آخر تعديل على الأحد, 18 فيفري 2024 20:15
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حج 2024: رئيس الجمهورية يقرر تكفل الدولة مجانا بنقل حجاج الجنوب وأقصى الجنوب إلى مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة
  أدرج يـوم : الأحد, 18 فيفري 2024 20:09     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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