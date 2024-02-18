حج 2024: رئيس الجمهورية يقرر تكفل الدولة مجانا بنقل حجاج الجنوب وأقصى الجنوب إلى مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة -

ري: رئيس الجمهورية يأمر باستكشاف مصادر جديدة للمياه الجوفية بالبويرة وبشار -

فلاحة: رئيس الجمهورية يقرر تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية -

رئيس الجمهورية يشدد على السرعة القصوى للرقمنة الشاملة لكل القطاعات -

الجزائر ستكرس عهدتها لقيادة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء لتعزيز الأمن في القارة -

رئيس الجمهورية يأمر بإرجاء العرض الخاص بالقانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية -

عطاف يدعو الدول الإفريقية لدعم القضية الفلسطينية من خلال المساهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية -

السيد عطاف يجري بأديس أبابا محادثات مع نظيره التشادي -

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء -

السيد عطاف يجري بأديس أبابا محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصومالي -

معرض جماعي لفن الزخرفة والرسم على الخشب بالجزائر العاصمة -

الكيان الصهيوني يتعمد تسليح المستوطنين لتوسيع البؤر الإستيطانية -

المجمع الغازي المشترك إن صالح-غاز : قيمة إقتصادية مضافة تعزز الأمن الطاقوي بالجزائر -

السيد عطاف يستقبل بأديس أبابا من قبل نائب الرئيس السيراليوني -

ترسيم 3 مايو، يوما وطنيا لرياضة الفوفينام فيات فوداو -

برج بوعريريج : انطلاق المنتدى الوطني للصورة الفوتوغرافية بمشاركة 25 مصورا -

قوجيل: رئيس الجمهورية أوفى بالتزاماته الـ54 ويقود الجزائر نحو الوجهة الصحيحة -

عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة لا تحتاج لرخصة مسؤولين صهاينة -

تسمية المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية باسم الشهيد زدور محمد إبراهيم قاسم -