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حوادث المرور: وفاة 36 شخصا وإصابة 1252 آخرين خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الأحد, 18 فيفري 2024 15:37     الفئـة : مجتمـــع
حوادث المرور: وفاة 36 شخصا وإصابة 1252 آخرين خلال أسبوع

الجزائر - لقي 36 شخصا حتفهم وأصيب 1252 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 1023 حادث مرور تم تسجيله في الفترة من 11 إلى 28 فبراير الجاري عبر مختلف ولايات الوطن، حسب ما أفادت به اليوم الأحد حصيلة أسبوعية لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أن "عدد تدخلات مصالح الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 11 فبراير الجاري إلى غاية صباح اليوم الأحد بلغ 21.608 تدخل، منها 1023 تدخل متعلق بحوادث المرور سجلت على إثرها 36 حالة وفاة و1252 جريح".

وفي سياق حوادث الاختناقات والتسممات بغاز أحادي أكسيد الكربون، سجلت ذات المصالح "30 تدخلا خلف حالتي (2) وفاة و64 حالة تسمم تم إسعافها ونقلها إلى المستشفيات، فيما بلغ عدد تدخلات الإجلاء الصحي 15266 تدخل".

كما تم خلال نفس الفترة تسجيل "297 تدخل متعلق بالحرائق الحضرية و16 تدخلا في الغطاء النباتي"، وفقا لذات المصدر.

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حوادث المرور: وفاة 36 شخصا وإصابة 1252 آخرين خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الأحد, 18 فيفري 2024 15:37     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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