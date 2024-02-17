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تقلبات جوية: عدة تدخلات لوحدات الحماية المدنية بولايات جيجل وتيزي وزو والطارف

  أدرج يـوم : السبت, 17 فيفري 2024 19:17     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر- سجلت وحدات الحماية المدنية عدة تدخلات عبر ولايات جيجل، تيزي وزو والطارف على إثر التقلبات الجوية التي تشهدها عدة مناطق من شمال البلاد.

و حسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، فقد تم بولاية جيجل إنقاذ عائلة متكونة من شخصيين محاصرين بسبب ارتفاع منسوب مياه الوادي المحاذي للسكنات بحي المقاسب، بالإضافة الى إخراج أربع 4 سيارات محاصرة بسبب ارتفاع منسوب مياه الوادي وكذا امتصاص مياه الأمطار المتجمعة داخل أربع 4 محلات تجارية.

و تم أيضا إنقاذ 4 أطفال داخل منزل بسبب ارتفاع منسوب مياه واد منشة بحي بوخرتوم ببلدية الأمير عبد القادر.

و ببلدية لعوانة، تم إخراج سيارة عالقة في مجرى مائي بحي بويدة تميزار.

و بولاية الطارف، تدخل عناصر الحماية المدنية لإنقاذ وإسعاف 12 شخصا حاصرتهم المياه بالمكان المسمى "البركة الزرقاء" بحي فداوي موسى ببلدية الذرعان وكذا امتصاص مياه الأمطار المتراكمة داخل قبو بأحد المنشآت العمومية وداخل متوسطة ببلدية الطارف.

و بولاية تيزي وزو، سجلت مصالح الحماية المدنية قطع الطريق الولائي رقم 128 أمام حركة المرور على مستوى بلدية المعاتقة بسبب تراكم الأوحال.

آخر تعديل على السبت, 17 فيفري 2024 19:38
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تقلبات جوية: عدة تدخلات لوحدات الحماية المدنية بولايات جيجل وتيزي وزو والطارف
  أدرج يـوم : السبت, 17 فيفري 2024 19:17     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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