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بجاية:51 جريحا في حادث إنحراف حافلة بأميزور

  أدرج يـوم : السبت, 17 فيفري 2024 17:02     الفئـة : مجتمـــع

بجاية - أصيب 51 شخصا بجروح صباح يوم السبت إثر إنحراف حافلة بالمخرج الشرقي للطريق السريع بجاية-أحنيف ببلدية أميزور، على بعد 20 كلم جنوب بجاية، وفق ما علم من مصالح الحماية المدنية.

و أوضح المصدر أن الحافلة التي كانت تقل تلاميذ من ثانوية "حفصة" بأقبو في رحلة مدرسية إلى ولاية جيجل, انحرفت بالقرب من منطقة "المرج نوامان" (اميزور), متسببة في إصابة 51 منهم بجروح.


و أكدت مصالح الحماية المدنية عدم تسجيل أية حالة خطيرة من بين المصابين الذي تكفلت ب 30 منهم مصالح الحماية المدنية و نقلتهم بمؤسسات صحية بالمنطقة, من بينهم 9 في حالة صدمة, فيما تكفلت مؤسسات صحية جوارية بإجلاء باقي الجرحى, حسب المصدر.


يذكر أن مستشفى أميزور, أين تم التكفل بعدد من الجرحى, أكد في بيان صحفي صدر ظهر اليوم, "عدم تسجيل أية حالة خطيرة بين ضحايا الحادث".

 

 

آخر تعديل على السبت, 17 فيفري 2024 17:36
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بجاية:51 جريحا في حادث إنحراف حافلة بأميزور
  أدرج يـوم : السبت, 17 فيفري 2024 17:02     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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