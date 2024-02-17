بجاية:51 جريحا في حادث إنحراف حافلة بأميزور

و أوضح المصدر أن الحافلة التي كانت تقل تلاميذ من ثانوية "حفصة" بأقبو في رحلة مدرسية إلى ولاية جيجل, انحرفت بالقرب من منطقة "المرج نوامان" (اميزور), متسببة في إصابة 51 منهم بجروح.



و أكدت مصالح الحماية المدنية عدم تسجيل أية حالة خطيرة من بين المصابين الذي تكفلت ب 30 منهم مصالح الحماية المدنية و نقلتهم بمؤسسات صحية بالمنطقة, من بينهم 9 في حالة صدمة, فيما تكفلت مؤسسات صحية جوارية بإجلاء باقي الجرحى, حسب المصدر.



يذكر أن مستشفى أميزور, أين تم التكفل بعدد من الجرحى, أكد في بيان صحفي صدر ظهر اليوم, "عدم تسجيل أية حالة خطيرة بين ضحايا الحادث".